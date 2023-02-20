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José Mayer tranquiliza fãs após ser internado no Rio

Ator disse que deu entrada no hospital depois de sofrer uma ‘indisposição respiratória’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 14:40

José Mayer
José Mayer Crédito: Instagram/Reprodução
O ator José Mayer foi internado no Rio de Janeiro após sofrer uma "indisposição respiratória". A notícia foi compartilhada pelo próprio artista nas redes sociais no sábado, dia 18. Conforme Mayer, ele deu entrada na Casa de Saúde São José, na zona sul da capital carioca, depois de passar mal. O artista, porém, tranquilizou os fãs e disse que deve receber alta nos próximos dias. "Fiquei internado para exames, mas já estou bem", escreveu.
O ator recebeu o apoio de colegas no Instagram. Nos comentários, Ary Fontoura e Glória Perez desejaram melhoras ao artista, enquanto Vera Holtz publicou corações. "Força e saúde, aguardo boas notícias", escreveu Stenio Garcia.

ASSÉDIO

Atualmente, Mayer vive com a mulher, Vera Fajardo, e com o neto, Antônio, em uma casa em Itaipava, região serrana do Rio. Após uma denúncia de assédio sexual feita pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, o ator teve o contrato encerrado com a Rede Globo em 2018. Recentemente, ele publicou um vídeo no Instagram agradecendo o alcance de 500 mil seguidores. O último trabalho de José na emissora foi na novela A Lei do Amor, de 2017.

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