José Mayer tranquiliza fãs após ser internado no Rio

José Mayer Crédito: Instagram/Reprodução

O ator José Mayer foi internado no Rio de Janeiro após sofrer uma "indisposição respiratória". A notícia foi compartilhada pelo próprio artista nas redes sociais no sábado, dia 18. Conforme Mayer, ele deu entrada na Casa de Saúde São José, na zona sul da capital carioca, depois de passar mal. O artista, porém, tranquilizou os fãs e disse que deve receber alta nos próximos dias. "Fiquei internado para exames, mas já estou bem", escreveu.

O ator recebeu o apoio de colegas no Instagram. Nos comentários, Ary Fontoura e Glória Perez desejaram melhoras ao artista, enquanto Vera Holtz publicou corações. "Força e saúde, aguardo boas notícias", escreveu Stenio Garcia.

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