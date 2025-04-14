Zé Neto e Cristiano apresentam nova turnê em Guarapari; veja detalhes

Zé Neto & Cristiano abrem oportunidade para artistas do ES Crédito: Alisson Demetrio

Zé Neto & Cristiano estão contando os dias para voltar ao Espírito Santo. A dupla, que é um dos maiores nomes da música sertaneja, desembarca em Guarapari neste sábado (19), para um show especial da turnê “Intenso”, no Brava Beach Club.

Mas o retorno ao estado tem um gostinho diferente: a dupla abriu espaço para artistas capixabas brilharem ao seu lado no palco, por meio do concurso "Deu Moral no Intenso", que movimentou músicos do estado nas redes sociais.

Em conversa com HZ, Zé Neto disse que a ação é uma forma de retribuir todo apoio que a dupla recebeu ao longo da carreira. “A gente sempre teve apoio de muitos artistas e isso foi muito importante para estarmos onde estamos. O que estiver ao nosso alcance para ajudar os novos talentos, iremos fazer”, afirma.

A proposta do concurso é fazer artistas solo ou em dupla interpretavam a música “Deu Moral”, usando a hashtag oficial da ação. O mais votado passa por uma avaliação técnica do produtor Dudu Oliveira e ganha a chance de se apresentar com a dupla no show.

E mais: ao fim da turnê, os finalistas das 11 edições ainda concorrem a gravar uma música com participação de Zé Neto & Cristiano, além de um videoclipe profissional. Segundo Zé Neto, ver artistas locais subindo ao palco, interagindo com a plateia e mostrando seu talento tem sido uma experiência incrível.

Zé Neto & Cristiano se apresentam em Guarapari Crédito: Arthur Louzada

Para Cristiano, o Espírito Santo foi um dos estados que mais surpreendeu a dupla. Ele ainda contou o que um artista precisa ter para se destacar. “Não ter medo de colocar a mão na massa, de ralar. Isso é importante não só para o concurso, mas para toda a carreira".

A música “Deu Moral”, que batiza o concurso, não foi escolhida por acaso. Ela abre o DVD Intenso e carrega um simbolismo especial para o projeto. “Nosso time pensou no trocadilho e a gente gostou muito. É um momento de dar ‘uma moral’ para quem está começando”, conta Cristiano.

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