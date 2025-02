Programação

Semana Santa terá shows de Zé Neto & Cristiano e Vintage Culture em Guarapari

Sertanejo e eletrônica vão comandar beach clube de Guarapari. Ingressos custam a partir de R$ 100

Felipe Khoury

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 13:27

Zé Neto & Cristiano e Vintage Culture vão tocar em Guarapari na Semana Santa Crédito: Allyson Moreno/Reprodução/Instagram/@vintageculture

Os fãs de sertanejo e música eletrônica têm um encontro marcado no feriado da Semana Santa em Guarapari. A dupla Zé Neto & Cristiano chega com a turnê "Intenso", enquanto o DJ Vintage Culture promete um set inesquecível. Os shows acontecem no Brava Beach Club, em Guarapari.

A festa já começa com Zé Neto & Cristiano no dia 19 de abril, a partir das 15h, trazendo sucessos como "Seu Polícia", "Notificação Preferida", "Largado às Traças" e as novidades da turnê "Intenso". O projeto, que também passará por cidades dos EUA, Portugal e diversas regiões do Brasil, é uma realização especial da dupla, que promete um repertório inesquecível para os fãs capixabas.>

Zé Neto & Cristiano Crédito: Arthur Louzada

Já no dia 20 de abril, a partir das 16h, é a vez de Vintage Culture comandar a festa, com um set recheado de hits como "Drinkee", "Slow Down" e "Cali Dreams".

Os ingressos para curtir Zé Neto & Cristiano custam a partir de R$ 100 (frontstage), disponíveis no site Guichê Web. Já para o show de Vintage Culture, os valores estão entre R$ 140 (meia/geral) e R$ 500 (camarote Open Bar), disponíveis no site Zig.Tickets.



SERVIÇO

Turnê Intenso

Com Zé Neto & Cristiano e convidados

Quando: 19 de abril, a partir das 15h

19 de abril, a partir das 15h Ingressos: a partir de R$ 100 (frontstage) e R$ 300 (camarote Intenso), à venda no site Guichê Web





a partir de R$ 100 (frontstage) e R$ 300 (camarote Intenso), à venda no site Guichê Web Vintage Culture

Quando: 20 de abril, a partir das 16h

20 de abril, a partir das 16h Ingressos: de R$ 140 (meia/geral) a R$ 500 (camarote Open Bar), disponíveis no site Zig.Tickets

