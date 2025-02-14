Festa na praia de Camburi terá WC no Beat e Victor Lou

WC no Beat e Victor Lou desembarcam em Vitória para festa no Tantra Crédito: Wilmore Oliveira/VICTOR_CARVALHO

Os DJs WC no Beat, Victor Lou e outros nomes da cena eletrônica desembarcam em Vitória para comandar mais uma edição do Summer All Day, evento que chega à sua sétima edição e promete agitar a Praia de Camburi no dia 23 de fevereiro, no Tantra Vitória Beach Club, a partir das 14h.

Além de um set exclusivo, o público terá a chance de participar de uma gravação histórica, que marca uma nova fase na carreira de Lou. O evento ainda contará com Victor Alc, Duarte, Roddy Lima, Sterium, Bruna Strait e WC no Beat, garantindo um lineup de peso para os amantes da música eletrônica.

Com uma proposta diferenciada, o Summer All Day Vol. 7 une música e solidariedade. Nesta quinta-feira (13), foram disponibilizados 1.500 ingressos gratuitos mediante a doação de 1kg de alimento, que se esgotaram em minutos. Ainda há ingressos disponíveis para compra a partir de R$ 80 (pista) e R$ 100 (área VIP), com vendas pelo site Sympla.

SUMMER ALL DAY

A label Summer All Day, criada pelo próprio Victor Lou, é conhecida por sua proposta inovadora, reunindo amigos e artistas para um evento autêntico e fora dos padrões tradicionais do mercado.

Victor Lou se apresenta em Vitória com o Summer All Day Crédito: Jorge Alexandre

A última edição, realizada na Rocinha, no Rio de Janeiro, bateu recordes de arrecadação, somando mais de 3 toneladas de doações destinadas às famílias da comunidade. Agora, em Vitória, o evento promete repetir o sucesso, consolidando-se como uma experiência única, que combina entretenimento, boa música e impacto social positivo.

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