Youtuber Capitão Hunter é preso por exploração sexual de crianças

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:46
Youtuber João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, foi preso nesta quarta-feira (22), em Santo André, região da Grande São Paulo.
O influenciador é famoso por produzir conteúdo sobre o universo do desenho "Pokémon" e os produtos relacionados com pelúcias, cards e jogos. Ele acumula mais de 1 milhão de seguidores na internet.
João Paulo é investigado por exploração sexual de crianças e produção de pornografia adolescente. O primeiro é enquadrado como estupro de vulnerável pelo Código Penal.
A Polícia Civil apura se João Paulo, conhecido como Hunter, utilizava as redes sociais para mostrar partes íntimas a menores de idade e induzir as vítimas a retribuírem os atos.
Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao influenciador. A Justiça também determinou a quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos, que serão encaminhados à perícia criminal.
Os agentes encontraram seis celulares, três pendrives e uma CPU na residência do youtuber.
De acordo com a denúncia, o influenciador conversava com a menor de 13 anos desde os 11, através do Whatsapp e Discord. Em uma vídeo chamada, ele teria pedido que ela mostrasse alguma parte íntima e mostrou um pênis.
A família da menina encontrou uma mensagem do youtuber fazendo pedidos sexuais: "Amigos fazem isso, mostram a bunda um para o outro, isso são coisas de amigos e você é minha melhor amiga"
No inquérito policial João Paulo é descrito como “um abusador com elevado grau de periculosidade, atraindo crianças e adolescentes por meio de um perfil mentiroso para que ganhe a confiança dos vulneráveis e passe a assediá-las e coagi-las à prática de atos libidinosos”.
