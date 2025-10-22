Prisão temporária

Youtuber Capitão Hunter é preso por exploração sexual de crianças

Influenciador foi denunciado pela família de uma menina de 13 anos, com quem ele matinha contato desde os 11

Conhecido por falar de cartas de Pokémon no Youtube, ele acumulada mais de 700 mil inscritos Crédito: Reprodução Instagram | @capitaohunter

Youtuber João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, foi preso nesta quarta-feira (22), em Santo André, região da Grande São Paulo.

O influenciador é famoso por produzir conteúdo sobre o universo do desenho "Pokémon" e os produtos relacionados com pelúcias, cards e jogos. Ele acumula mais de 1 milhão de seguidores na internet.

João Paulo é investigado por exploração sexual de crianças e produção de pornografia adolescente. O primeiro é enquadrado como estupro de vulnerável pelo Código Penal.

A Polícia Civil apura se João Paulo, conhecido como Hunter, utilizava as redes sociais para mostrar partes íntimas a menores de idade e induzir as vítimas a retribuírem os atos.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao influenciador. A Justiça também determinou a quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos, que serão encaminhados à perícia criminal.

Os agentes encontraram seis celulares, três pendrives e uma CPU na residência do youtuber.

De acordo com a denúncia, o influenciador conversava com a menor de 13 anos desde os 11, através do Whatsapp e Discord. Em uma vídeo chamada, ele teria pedido que ela mostrasse alguma parte íntima e mostrou um pênis.

A família da menina encontrou uma mensagem do youtuber fazendo pedidos sexuais: "Amigos fazem isso, mostram a bunda um para o outro, isso são coisas de amigos e você é minha melhor amiga"

No inquérito policial João Paulo é descrito como “um abusador com elevado grau de periculosidade, atraindo crianças e adolescentes por meio de um perfil mentiroso para que ganhe a confiança dos vulneráveis e passe a assediá-las e coagi-las à prática de atos libidinosos”.

