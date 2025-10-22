Editorias do Site
Youtuber Capitão Hunter é preso por exploração sexual de crianças

Influenciador foi denunciado pela família de uma menina de 13 anos, com quem ele matinha contato desde os 11

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:46

Conhecido por falar de cartas de Pokémon no Youtube, ele acumulada mais de 700 mil inscritos Crédito: Reprodução Instagram | @capitaohunter

Youtuber João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, foi preso nesta quarta-feira (22), em Santo André, região da Grande São Paulo.

O influenciador é famoso por produzir conteúdo sobre o universo do desenho "Pokémon" e os produtos relacionados com pelúcias, cards e jogos. Ele acumula mais de 1 milhão de seguidores na internet.

João Paulo é investigado por exploração sexual de crianças e produção de pornografia adolescente. O primeiro é enquadrado como estupro de vulnerável pelo Código Penal.

A Polícia Civil apura se João Paulo, conhecido como Hunter, utilizava as redes sociais para mostrar partes íntimas a menores de idade e induzir as vítimas a retribuírem os atos.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao influenciador. A Justiça também determinou a quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos, que serão encaminhados à perícia criminal.

Os agentes encontraram seis celulares, três pendrives e uma CPU na residência do youtuber.

De acordo com a denúncia, o influenciador conversava com a menor de 13 anos desde os 11, através do Whatsapp e Discord. Em uma vídeo chamada, ele teria pedido que ela mostrasse alguma parte íntima e mostrou um pênis.

A família da menina encontrou uma mensagem do youtuber fazendo pedidos sexuais: "Amigos fazem isso, mostram a bunda um para o outro, isso são coisas de amigos e você é minha melhor amiga"

No inquérito policial João Paulo é descrito como “um abusador com elevado grau de periculosidade, atraindo crianças e adolescentes por meio de um perfil mentiroso para que ganhe a confiança dos vulneráveis e passe a assediá-las e coagi-las à prática de atos libidinosos”.

