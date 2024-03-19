Yasmin Brunet diz que tentou contato com Wanessa após o 'BBB 24'

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet estiveram no 'BBB 24' Crédito: Globo/Fabio Rocha

Yasmin Brunet confessou que procurou Wanessa Camargo após ser eliminada do BBB 24, da TV Globo. A ex-sister também comentou sobre Vanessa Lopes, Rodriguinho e a chance de rever o que foi dito no confinamento.

A modelo admitiu ter procurado Wanessa desde a sua eliminação. "Mandei mensagens para ela, mas, pelo que entendi, Wanessa está meio reclusa. Eu não sei, não entendi muito bem, mas eu espero vê-la", disse ao jornal Extra.

Ela citou Vanessa Lopes e contou ter encontrado em contato com o pai da tiktoker: "Quero ver a Vanessa também, uma pessoa por quem criei um grande carinho lá dentro. Engraçado que a gente entrou se odiando, por causa das nossas questões aqui fora. Mas conheci uma menina maravilhosa lá dentro, que eu também quero levar para a minha vida. Quero ver como ela está, até mandei mensagem para o pai dela, mas ainda não consegui falar com ela também".

Yasmin explicou por que não viu tudo o que aconteceu no programa: "Ainda não consegui assistir a tudo o que aconteceu lá no jogo. Fiquei num batidão doido de entrevistas, não vi nem minha família direito. Falei bem pouco com a minha mãe, passei o domingo na casa dela, mas quase não vi meus parentes. Não sabia que quando saísse seria assim, com tanta agenda para cumprir. Mas estou amando esse movimento. Está sendo divertido".

A famosa negou ter revisto os comentários sobre seu corpo no confinamento: "Sabia que estou muito desconfortável em ficar assistindo? Quero ter coragem para ver de novo para entender exatamente o que aconteceu. No momento não tenho, porque fiquei constrangida, sem graça e sem jeito com isso".