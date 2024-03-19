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Saída da casa

Yasmin Brunet diz que tentou contato com Wanessa após o 'BBB 24'

"Eu não sei, não entendi muito bem, mas eu espero vê-la", disse a modelo. Yasmin ainda citou Vanessa Lopes; veja os detalhes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2024 às 12:05

Web aponta racismo em atitudes de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no 'BBB 24'
Wanessa Camargo e Yasmin Brunet estiveram no 'BBB 24' Crédito: Globo/Fabio Rocha
Yasmin Brunet confessou que procurou Wanessa Camargo após ser eliminada do BBB 24, da TV Globo. A ex-sister também comentou sobre Vanessa Lopes, Rodriguinho e a chance de rever o que foi dito no confinamento.
A modelo admitiu ter procurado Wanessa desde a sua eliminação. "Mandei mensagens para ela, mas, pelo que entendi, Wanessa está meio reclusa. Eu não sei, não entendi muito bem, mas eu espero vê-la", disse ao jornal Extra.
Ela citou Vanessa Lopes e contou ter encontrado em contato com o pai da tiktoker: "Quero ver a Vanessa também, uma pessoa por quem criei um grande carinho lá dentro. Engraçado que a gente entrou se odiando, por causa das nossas questões aqui fora. Mas conheci uma menina maravilhosa lá dentro, que eu também quero levar para a minha vida. Quero ver como ela está, até mandei mensagem para o pai dela, mas ainda não consegui falar com ela também".
Yasmin explicou por que não viu tudo o que aconteceu no programa: "Ainda não consegui assistir a tudo o que aconteceu lá no jogo. Fiquei num batidão doido de entrevistas, não vi nem minha família direito. Falei bem pouco com a minha mãe, passei o domingo na casa dela, mas quase não vi meus parentes. Não sabia que quando saísse seria assim, com tanta agenda para cumprir. Mas estou amando esse movimento. Está sendo divertido".
A famosa negou ter revisto os comentários sobre seu corpo no confinamento: "Sabia que estou muito desconfortável em ficar assistindo? Quero ter coragem para ver de novo para entender exatamente o que aconteceu. No momento não tenho, porque fiquei constrangida, sem graça e sem jeito com isso".
Brunet salientou seu constrangimento com piadas sobre sua compulsão alimentar: "Lá dentro, eles ficavam fazendo brincadeiras com isso , mas eu ficava constrangida de retrucar. Eu tinha medo de responder alguma coisa e chamar mais atenção para o assunto. Estava me sentindo mal comigo, sabe? É uma coisa que eu ainda preciso rever e entender melhor". Ela também disse que não falou com Rodriguinho, nem viu seu pedido de desculpas.

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