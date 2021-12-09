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Prêmio Multishow

Xuxa se emociona ao descer de nave no pré-show do Prêmio Multishow

Apresentadora cantou os hits 'Arco-Íris' e 'Lua de Cristal' ao lado de Majur
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 09:47

xuxa menegheloficial
xuxa menegheloficial Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Xuxa, 58, relembrou os tempos de rainha dos baixinhos e se emocionou ao descer da icônica nave espacial em apresentação especial no pré-show do Prêmio Multishow, que acontece na noite desta quarta (8), no Rio.
A apresentadora destacou a importância da representatividade ao cantar ao lado de Majur os hits "Arco-Íris" e "Lua de Cristal". "Estou muito emocionada. É uma briga que eu tenho, uma luta pela comunidade LGBTQIA+. E ter a Majur do meu lado... Muita gente fala: Xuxa, você não é LGBTQIA+, por que você luta? Porque eu amo, tenho paixão, tenho respeito, tenho carinho", afirmou.
Xuxa usou um body metálico bem cavado e com ombreiras em uma homenagem clássica ao figurino dela dos anos 1980. Nos pés, ela usou botas, outra marca sua quando era apresentadora infantil.
Durante a apresentação, Xuxa teve também a companhia de paquitas e paquitos. Na plateia, Sasha também ficou emocionada ao ver a apresentação da mãe. "Estou muito orgulhosa", afirmou.
Junno Andrade, namorado de Xuxa, e Joao Figueiredo, genro da apresentadora, também estiveram presentes, assim como Doralice, cachorrinha de estimação da família.

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