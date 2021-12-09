Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Musa

Giovanna Ewbank divulga foto tomando sol de topless nas Ilhas Maldivas

Imagem foi feita pelo marido dela, Bruno Gagliasso, e recebeu muitos elogios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 09:43

A atriz Giovanna Ewbank
A atriz Giovanna Ewbank Crédito: Instagram/@gioewbank
Giovanna Ewbank, 35, atiçou a imaginação dos seguidores com uma foto publicada nesta quarta-feira (8) nas redes sociais. Na imagem, a atriz e apresentadora aparece deitada de costas, fazendo topless, em um clique feito nas Ilhas Maldivas.
"BUMDInha meninas", brincou na legenda da foto. Giovanna está no local paradisíaco com o marido, Bruno Gagliasso. "Mamãe e Papai estão de férias e sem os filhotes... um mix de 'que delícia curtir meu marido' e 'não, não, pera, acho que prefiro ficar'", contou ela recentemente.
O clique, aliás, foi feito pelo maridão, que também repostou as imagens. Nos comentários da publicação, choveram elogios tanto de anônimos quanto de famosos. "Que perfeição!", disse Didi Wagner. "Pensei que era eu", brincou Ivete Sangalo.
A apresentadora também usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre a viagem. "Essa é a primeira vez que ficamos tanto tempo sem o baby, né?", disse referindo-se ao caçula, Zyan. "Titi e Bless estão mais acostumados, mas a minha saudade é imensa, até sugeri de encurtarmos a viagem."
Ela também garantiu que, mesmo que as imagens escondam, ela tem estrias. "Super tenho, desde a adolescência e aumentou na gravidez... peito e bunda, mas isso nunca foi uma questão para mim", afirmou.

Veja Também

'Estou urinando sangue', diz ex-BBB Gizelly Bicalho após Farofa da GKay

Tadeu Schmidt visita obras do BBB 22 e Boninho brinca: 'Dono da casa'

Tatá Werneck chora por não poder apresentar prêmio ao lado de Paulo Gustavo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos giovanna ewbank
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados