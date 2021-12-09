Giovanna Ewbank divulga foto tomando sol de topless nas Ilhas Maldivas

A atriz Giovanna Ewbank Crédito: Instagram/@gioewbank

Giovanna Ewbank, 35, atiçou a imaginação dos seguidores com uma foto publicada nesta quarta-feira (8) nas redes sociais. Na imagem, a atriz e apresentadora aparece deitada de costas, fazendo topless, em um clique feito nas Ilhas Maldivas.

"BUMDInha meninas", brincou na legenda da foto. Giovanna está no local paradisíaco com o marido, Bruno Gagliasso. "Mamãe e Papai estão de férias e sem os filhotes... um mix de 'que delícia curtir meu marido' e 'não, não, pera, acho que prefiro ficar'", contou ela recentemente.

O clique, aliás, foi feito pelo maridão, que também repostou as imagens. Nos comentários da publicação, choveram elogios tanto de anônimos quanto de famosos. "Que perfeição!", disse Didi Wagner. "Pensei que era eu", brincou Ivete Sangalo.

A apresentadora também usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre a viagem. "Essa é a primeira vez que ficamos tanto tempo sem o baby, né?", disse referindo-se ao caçula, Zyan. "Titi e Bless estão mais acostumados, mas a minha saudade é imensa, até sugeri de encurtarmos a viagem."