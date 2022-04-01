Will Smith renuncia à Academia após tapa em Chris Rock durante o Oscar

O ator Will Smith renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Crédito: Reprodução/ Instagram/@willsmith

Will Smith renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta sexta-feira (1º) após a instituição ter aberto uma investigação disciplinar contra o ator.

Em um comunicado ao comitê, como informa o portal Variety, o ator diz que "aceita quaisquer outras consequências" que o conselho do grupo considere apropriadas. "Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis".

No texto, o ator premiado na ocasião pela atuação em "King Richard: Criando Campeãs", diz que machucou não apenas o comediante, mas também sua família, amigos, entes queridos e todo o público. "Eu traí a confiança da Academia", escreveu. "Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido."