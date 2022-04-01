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Após o Oscar

Will Smith renuncia à Academia após tapa em Chris Rock durante o Oscar

O ator renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta sexta-feira (1°) após a instituição ter aberto uma investigação disciplinar contra o ator.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 20:45

O ator Will Smith
O ator Will Smith renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Crédito: Reprodução/ Instagram/@willsmith
Will Smith renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta sexta-feira (1º) após a instituição ter aberto uma investigação disciplinar contra o ator.
Em um comunicado ao comitê, como informa o portal Variety, o ator diz que "aceita quaisquer outras consequências" que o conselho do grupo considere apropriadas. "Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis".
No texto, o ator premiado na ocasião pela atuação em "King Richard: Criando Campeãs", diz que machucou não apenas o comediante, mas também sua família, amigos, entes queridos e todo o público. "Eu traí a confiança da Academia", escreveu. "Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido."
Ele diz ainda que gostaria de retornar o brilho do Oscar aos premiados na noite, e não à sua atitude agressiva. Concluindo afirmando que a "mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que eu nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão".

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