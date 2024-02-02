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Whindersson Nunes considera barriga solidária para paternidade solo

Humorista compartilhou mensagem no X, antigo Twitter, questionando informações sobre a legislação no Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 08:24

Whindersson Nunes criou um perfil no Onlyfans
Whindersson Nunes está considerando a possibilidade de se tornar pai Crédito: Instagram@whinderssonnunes
O comediante Whindersson Nunes está considerando a possibilidade de se tornar pai através do método de barriga solidária, conforme revelou em uma postagem na plataforma X (antigo Twitter).
Na publicação, ele questionou: "Barriga solidária para pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu filho(a) fosse brasileiro(a)", demonstrando seu interesse em compreender as diretrizes legais brasileiras relacionadas ao método, particularmente para homens solteiros.
Esse interesse vem à tona após um momento difícil na vida pessoal de Whindersson. Em maio de 2021, ele e Maria Lina sofreram a perda de seu filho, João Miguel, que nasceu prematuramente com 22 semanas de gestação.
A assessoria do humorista divulgou um comunicado na época: "A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira, 31. Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos em solidariedade à família".

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