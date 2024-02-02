Whindersson Nunes considera barriga solidária para paternidade solo

Whindersson Nunes está considerando a possibilidade de se tornar pai Crédito: Instagram@whinderssonnunes

O comediante Whindersson Nunes está considerando a possibilidade de se tornar pai através do método de barriga solidária, conforme revelou em uma postagem na plataforma X (antigo Twitter).

Na publicação, ele questionou: "Barriga solidária para pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu filho(a) fosse brasileiro(a)", demonstrando seu interesse em compreender as diretrizes legais brasileiras relacionadas ao método, particularmente para homens solteiros.

Barriga solidária pra pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu filho(a) fosse brasileiro(a) 😭 — Whindersson (@whindersson) February 1, 2024

Esse interesse vem à tona após um momento difícil na vida pessoal de Whindersson. Em maio de 2021, ele e Maria Lina sofreram a perda de seu filho, João Miguel, que nasceu prematuramente com 22 semanas de gestação.