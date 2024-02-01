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Música

Roberto Carlos: canal Viva vai exibir os especiais produzidos entre 1974 e 2017

Programação vai comemorar os 50 anos de história do lendário programa de fim de ano do cantor e ficará no ar de fevereiro a novembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 16:19

Roberto Carlos entrega as rosas para as fãs durante show na Praça do Papa, em Vitória
Roberto Carlos durante show na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Muita gente brinca que Roberto Carlos só aparece no Natal. Pois, agora, será o ano todo. O canal por assinatura Viva anunciou que vai exibir todos os programas Roberto Carlos Especial produzidos entre os anos de 1974 e 2017. A estreia será neste sábado, 3, com o primeiro deles o de 1974 - neste ano, o rei comemora 50 anos de programa na TV Globo.
Neste episódio de estreia, Roberto recebeu o parceiro Erasmo Carlos, com quem ele compôs seus grandes sucessos de carreira, e o cantor e compositor Antônio Marcos, de quem ele gravou a romântica Como Vai Você.
Esse primeiro especial foi gravado na terra natal de Roberto, a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e contou ainda com a participação do ator Paulo Gracindo e do elenco do programa infantil Vila Sésamo.
Em 1976, Roberto fez um especial dedicado ao cantores do rádio. Recebeu no estúdio nomes como Aracy de Almeida, Elizeth Cardoso, Linda Batista, Isaura Garcia, Moreira da Silva e Carlos Galhardo.
Em 1978, cantou Lígia ao lado de Tom Jobim. Ao longo dos anos, Roberto recebeu convidados como Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Rita Lee, Wanderléa, Rosanah, Tim Maia, Djavan, Roberta Miranda, Paula Fernandes, entre outros.
A programação especial com Roberto Carlos irá ao ar no canal Viva de fevereiro a novembro, sempre aos sábados, às 16h15.

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