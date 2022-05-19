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Saúde

Vocalista do Biquíni Cavadão faz cirurgia para retirada de tumor maligno

Bruno Gouveia afirmou que está bem após o processo e seguirá agenda de shows
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 13:30

Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquíni Cavadão
Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquíni Cavadão Crédito: Instagram/@biquini
O cantor Bruno Gouveia, 54, vocalista do grupo Biquíni Cavadão, contou no perfil oficial da banda no Instagram que precisou passar por uma cirurgia para retirar um tumor maligno de sua pálpebra. O músico ainda assegurou que está bem e irá seguir a agenda de shows.
O vocalista contou que percebeu uma verruga nascendo em sua pálpebra no mês de janeiro, após algumas consultas no oftalmologista e exames, buscou por uma data para agendar a cirurgia. "O tempo foi passando. E o tumor crescendo. Benigno ou maligno? Somente a biópsia diria", relembrou.
"Hoje chegou o grande dia. E, graças a Deus, tudo deu certo, mesmo sendo detectado que o tumor era realmente maligno. Um queratoacantoma", continuou ele, falando sobre o tumor, que atinge cerca de 150 mil brasileiros por ano. "Felizmente, a retirada do tumor foi precisa e não requereu mais do que foi necessário."
Gouveia então agradeceu todo o apoio dos fãs e garantiu: "Volto aos palcos de tapa olho e um pouco mais contido nesta sexta e sábado". Por fim, ele deixou um alerta para os seguidores e aconselhou todos a se cuidarem para descobrir problemas o quanto antes.
Em meados de maio, o músico usou seu Instagram para fazer um apelo em busca de remédios para seu filho Leonardo, de um ano de idade. Ele disse ter descoberto que um supositório antitérmico que ele precisa foi descontinuado, e não estava encontrando o produto em grandes redes de farmácia.
"Muitas crianças têm dificuldades em tomar remédios via oral. No caso de antitérmicos, a solução é por supositório. Somente um medicamento existe assim. Novalgina Supositório. E este remédio foi descontinuado há cinco meses", escreveu Gouveia no Instagram.

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