Como Taylor Swift, veja famosos que ganharam doutorado honorário

A cantora Taylor Swift, 32, recebe nesta quarta (18) o diploma honorário em doutorado em artes plásticas Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Taylor Swift, 32, recebe nesta quarta (18) o diploma honorário em doutorado em artes plásticas da Universidade de Nova York. Mas ela não é a única famosa a receber o reconhecimento das suas contribuições significativas para a instituição acadêmica ou para a comunidade em geral.

Em 2019, o cantor Justin Timberlake, 41, recebeu o doutorado honorário da Berkle School of Music, em Boston. Na época, ele compartilhou uma foto nas redes sociais e agradeceu pelo título. "Obrigado Berklee College por esta honra incrível - estou muito humilde e grato."

A cantora Aretha Franklin, que morreu aos 76 anos, em 2018, recebeu vários títulos de doutorado honorário de escolas de prestígio, incluindo a Universidade de Princeton , a Universidade de Yale e o Berklee College of Music . Em 2014, Franklin foi uma das oito homenageadas na cerimônia de formatura da Universidade de Harvard , onde recebeu o título honorário de Doutora em Artes.

A apresentadora Oprah Winfrey, 68, recebeu doutorados honorários de várias instituições, incluindo universidades internacionais. Entre os títulos de doutora que recebeu estão os de Belas Artes da Universidade de Princeton (2022), Letras Humanas pela Duke University (2009) e Direito pela Universidade de Harvard.

A atriz Meryl Streep, 72, se formou em 1975 pela Universidade de Yale e mais tarde foi premiada com o título honorário de doutora em Belas Artes pela instituição, em 1983. Ela também ganhou doutorados honorários das universidades de Princeton (2009), Harvard (2010) e Indiana (2014).

Depois de abandonar a faculdade aos 20 anos para seguir carreira na música, o rapper Kanye West, 44, recebeu um doutorado honorário da Escola do Instituto de Arte de Chicago (2015).