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Vladimir Brichta recorda a morte da 1ª esposa e briga judicial com ex-sogra

Ator ficou viúvo em 1999, depois que sua mulher foi diagnosticada com porfiria aguda - uma doença rara que pode afetar o sistema nervoso e outros órgãos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 08:14

O ator Vladimir Brichta contracenou pela primeira vez com a sua filha mais velha, Agnes Brichta
O ator Vladimir Brichta contracenou pela primeira vez com a sua filha mais velha, Agnes Brichta Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
Vladimir Brichta, 48, se abriu sobre como foi impactado pela morte da primeira esposa, Gena Ribeiro, e por uma briga judicial com a ex-sogra logo depois.
O ator ficou viúvo em 1999, depois que sua mulher foi diagnosticada com porfiria aguda - uma doença rara que pode afetar o sistema nervoso e outros órgãos. "Minha primeira esposa faleceu quando eu tinha 23 anos. Passei por um baque e, em seguida, veio outro", contou ele em entrevista à revista GQ.
O outro "baque" de Brichta foi a briga pela guarda da filha, Agnes, que hoje tem 26 anos. "Um processo árduo na Justiça pelo qual a minha ex-sogra tomou a Agnes de mim", recordou o artista.
Vladimir chegou a passar seis meses sem ver a filha por conta do entrave judicial. "Fiquei um ano e dez meses sem que ela morasse comigo, seis meses sem vê-la", relatou.
Hoje, o ator reflete sobre as marcas deixadas por essa época. "Aquilo me amadureceu, mas também me endureceu um pouco. Precisamos ser como um bambu, envergar, mas não quebrar", declarou.
Atualmente, Vladimir Brichta é casado com Adriana Esteves. O ator também é pai de Vicente, 16, fruto do relacionamento com a atriz.

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