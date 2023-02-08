Virginia promove festão de aniversário aberto ao público

Virginia e Zé Felipe organizam o 'Malvada Sunset' em comemoração ao aniversário da influencer Crédito: Instagram/@virginia/@zefelipecantor

Para comemorar seus 24 anos, Virginia Fonseca está organizando um festão aberto ao público para o dia 8 de abril. Com tema "Malvada Sunset", o evento contará com camarote all inclusive, estrutura de palcos, praça de alimentação, ativação de marcas e muito mais. Tudo isso no Parque de Exposições José Tavares Teixeira, em Governador Valadares, terra natal da YouTuber.

Além de Zé Felipe, é claro, outras atrações serão divulgadas pelas redes sociais do evento. Inclusive, o tema escolhido foi inspirado em um sucesso do cantor: o hit ‘Malvada’. Com 8 horas de duração, a estrutura da festa também foi pensada para fazer referência a outros trabalhos do sertanejo, como "Só tem eu" e o mais recente "Facilita aí".

Já a escolha da cidade, além de ser onde Virginia nasceu, foi feita por ter sido palco do início do relacionamento dos dois, que já estão juntos há quase três anos e têm duas filhas: Maria Alice e Maria Flor. Mais um motivo especial para comemorar.

Quem quiser ver a influenciadora soprar as velinhas, já pode garantir o ingresso para a festança! Os valores para participar são a partir de R$ 57,50 (para estudantes) e R$ 115 (para público em geral). A compra pode ser feita pelo site Sua Entrada ou presencialmente no GV Shopping, na Av. 7 de Setembro, no Centro de Governador Valadares.

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