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'The Last of Us': Quarto episódio é visto por 7,5 milhões de espectadores

Segundo site, o capítulo exibido no domingo, 5, superou o anterior em 17%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 09:35

Personagens principais da série
Personagens principais da série "The Last of Us", Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal) Crédito: Divulgação/HBO
A série The Last of Us, com sua história pós-apocalíptica, tem conseguido agradar cada vez um número maior de fãs. Segundo o portal Deadline, o quarto episódio da produção da HBO Max já foi assistida por 7,5 milhões de espectadores. E não para por aí, pois no domingo, dia do Grammy 2023, a exibição de seu quarto episódio teve um aumento na casa dos 17% em comparação com o capítulo anterior, que foi de 6,4 milhões. Com isso, o que se observa é uma onda de crescimento semana a semana.

DESVIANDO DA CONCORRÊNCIA

Esta semana, a HBO Max divulgou que a exibição do quinto episódio de The Last of Us será antecipada. Esse será o único que estreará antes, e tem uma explicação. No domingo, 12, é o dia do Super Bowl, um dos eventos esportivos mais aguardados dos Estados Unidos. Para evitar um choque nos horários e a concorrência de público, a plataforma decidiu alterar a veiculação do quinto capítulo. Assim, o episódio da vez será exibido na sexta-feira, 10, às 23h, na HBO Max. No domingo, como vinha acontecendo, chegará ao canal HBO.

A HISTÓRIA

Protagonizado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), The Last of Us se passa 20 anos após a destruição da civilização. Joel (Pascal) é um dos sobreviventes, mas passou por momentos difíceis, precisando endurecer seu modo de encarar as situações.
Joel aceita levar a jovem Ellie (Bella), de 14 anos, para fora da zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma viagem brutal e dolorosa, já que os dois devem atravessar os Estados Unidos e contar um com o outro para sobreviver.

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