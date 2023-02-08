APCA elege os melhores de 2022 e Pantanal é a melhor novela

A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) divulgou, na noite de segunda-feira, 6, a lista dos melhores de 2022 em dez categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.
Entre os destaques, a novela Pantanal conquistou três prêmios: melhor folhetim, Osmar Prado como ator e Isabel Teixeira como atriz, única escolha unânime entre os cinco jurados.
No cinema, o melhor filme foi Segredos de Putumayo, de Aurélio Michiles, enquanto Gabriel Leone e Alice Braga, protagonistas de Eduardo e Mônica, foram escolhidos como melhores atores.
A recuperação do Museu do Ipiranga foi escolhida como melhor obra de Arquitetura, enquanto Via Ápia, de Geovani Martins, foi apontado como melhor romance do ano passado.
"É importante destacar neste ano a retomada da valorização da Cultura no País, em todas as áreas de expressão artística", disse a jornalista Maria Fernanda Teixeira, presidente da APCA.
A cerimônia de premiação está prevista para acontecer ainda neste primeiro semestre do ano e está em fase de viabilização, com a APCA em busca de apoios e patrocínios para sua realização.
VEJA A LISTA DOS VENCEDORES
ARQUITETURA
- Melhor obra de arquitetura: MUSEU DO IPIRANGA, por H+F Arquitetos (Pablo Hereñu e Eduardo Ferroni)
- Homenagem pelo conjunto da obra: EDUARDO DE ALMEIDA
- Investigação tecnológica: HELIO OLGA
- Revelação: CASA DOS TERRAÇOS CIRCULARES, por Denis Joelsons
- Urbanidade: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA ORLA DA ILHA COMPRIDA, por Boldarini Arquitetos Associados (Marcos Boldarini e Lucas Nobre)
Votaram: Fernando Serapião, Francesco Perrotta-Bosch, Gabriel Kogan, Hugo Segawa, Luiz Recaman, Maria Isabel Villac, Monica Junqueira de Camargo, Renato Anelli
ARTES VISUAIS
- Exposição Nacional: Liuba, Corpo Indomável - MUBE
- Retrospectiva: Rubem Valentim - Sagrada Geometria - Pinakotheke Cultural
- Difusão de Arte Brasileira no exterior: Cynthia Garcia
- Exposição Internacional: Rinoceronte - Cinco séculos de gravuras do Museu Albertina - Instituto Tomie Ohtake
- Fotografia: Penna Prearo - Labirintos Revisitados - Sesc Bom Retiro
- Percurso Visual: Judith Lauand - Masp
- Grande Prêmio (Personalidade do ano): Emanoel Araujo (in Memorian)
Votaram: Antonio Zago, Bob Sousa, Claudio Sitrângulo, Dalva de Abrantes, José Henrique Fabre Rolim, João J.Spinelli e Silvia Balady
CINEMA
- Filme: Segredos do Putumayo, DE Aurélio Michiles
- Direção: Gabriel Martins, por Marte Um
- Melhor ator: Gabriel Leone, por Eduardo e Mônica
- Melhor Atriz: Alice Braga, por Eduardo e Mônica
- Fotografia: Bruno Gularte Barreto, Bruno Polidoro e Tiago Coelho, por 5 Casas
- Roteiro: Pedro Diógenes, por Pajeú
- GRANDE PRÊMIO DO JÚRI: Ana Carolina, pelo experimentalismo do filme Paixões Recorrentes
Votaram: Bruno Carmelo, Flávia Guerra, Luiz Carlos Merten, Orlando Margarido e Walter Cezar Addeo
DANÇA
- Espetáculo/Estreia: Motriz, Balé da Cidade de São Paulo, Concepção e coreografia de Cassi Abranches
- Espetáculo/Não Estreia: Iku - um dia a morte acolherá orí (videodança), Núcleo Ajeum
- Coreografia/Criação: Lia Rodrigues, Leonardo Nunes, Carolina Repetto, Valentina Fittipaldi, Andrey da Silva, Larissa Lima, Ricardo Xavier, Joana Lima, David Abreu, Matheus Macena, Tiago Oliveira e Raquel Alexandre, pela Criação de Encantado, Companhia Lia Rodrigues de Danças
- Interpretação: Irupé Sarmiento, por Mercúrio
- Prêmio Técnico: Adriana Hitomi e Roberto Alencar, pelo Figurino de O Olho da Agulha, do Laboratório Siameses
- Projeto/Programa/Difusão/Memória: Múltipla Apresenta Cias de Dança de SP, projeto do Múltipla Cias de Dança SP
- Prêmio Especial: Temporada de Dança do Teatro Alfa, em seus 19 anos, sob programação de Fernando Guimarães, por seu papel na formação de plateias e divulgação da dança brasileira e internacional em São Paulo
Votaram: Henrique Rochelle, Iara Biderman e Yaskara Manzini
LITERATURA
- Romance: Via Ápia, de Geovani Martins (Companhia das Letras)
- Contos: Eu Já Morri, de Edyr Augusto (Boitempo Editorial)
- Poesia: Araras Vermelhas, de Cida Pedrosa (Companhia das Letras)
- Tradução: Beowulf, por Elton Oliveira Souza de Medeiros (Editora 34)
- Ciências Humanas: Adeus, Senhor Portugal, de Rafael Cariello e Thales Zamberlan Pereira (Companhia das Letras)
- Ensaio: Do Transe à Vertigem, de Rodrigo Nunes (Ubu Editora)
- Infantil: Silêncio, de Alexandre Rampazo (Rocco)
Votaram: Maria Fernanda Teixeira, Ruan de Sousa Gabriel e Ubiratan Brasil
MÚSICA POPULAR
- Grande Prêmio da Crítica: Milton Nascimento
- Artista Do Ano: Ratos de Porão
- Disco Do Ano: "Alto da Maravilha", de Russo Passapusso, Antonio Carlos e Jocafi
- Show do Ano: Ana Cañas canta Belchior
- Artista Revelação: Rachel Reis
- Produção: Anelis Assumpção pelo álbum "Sal"
- Projeto Especial: A Espetacular Charanga do França
Votaram: Adriana de Barros, Alexandre Matias, José Norberto Flesch, Marcelo Costa, Pedro Antunes, Roberta Martinelli e Tellé Cardim
RÁDIO
- Grande Prêmio da Crítica: Silvio Di Nardo (in memorian)
- Valorização do Rádio: USP FM. 100 Anos do Rádio - Cido Tavares (apresentação e produção sonora)
- Melhor Programa: Quem Ama, não Esquece - Band FM
- Apresentação: Paulo Galvão - Madrugada CBN
- Produção: Silvania Alves - O Pulo do Gato / Rádio Bandeirantes
- Podcast: Mano a Mano, com Mano Brown (Spotify)
- Produção e apresentação musical: Fabiane Pereira. Nova Brasil FM e site Papo de Música.
Votaram: Fausto Silva Neto, Marcelo Abud e Fabio Siqueira.
TEATRO
- Espetáculo: Brenda Lee e o Palácio das Princesas
- Direção: Kleber Montanheiro por Tatuagem
- Dramaturgia: Dione Carlos, por Cárcere ou Porque As Mulheres Viram Búfalos
- Ator: Clayton Nascimento por Macacos
- Atriz: Inês Peixoto por Órfãs de Dinheiro
- Prêmio especial: Marina Tenório e Ruy Cortez - Díptico A Semente da Romã / As Três Irmãs, apresentadas de forma simultânea
- Grande prêmio da crítica: Ana Lúcia Torre pela inestimável contribuição ao teatro evidenciada em sua atuação em Longa Jornada Noite Adentro
Votaram: Celso Curi, Edgar Olimpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, Ferdinando Martins, Gabriela Melão, José Cetra, Kyra Piscitelli, Miguel Arcanjo Prado e Vinicio Angelici
TEATRO INFANTO-JUVENIL
- Grande prêmio da crítica: Cia. Pequod, pelas inovações nas montagens de dois clássicos, Pluft e Pinóquio
- Categoria especial: O Musical da Passarinha, pela proposta de dramaturgia e encenação inclusivas, do grupo Agência Dramática, com direção de Emilio Rogê
- Melhor elenco: Momo e o Senhor do Tempo, com Camila Cohen, Eric Oliveira, Ernani Sanchez, Fabrício Licursi, Victor Mendes e Thiago Amaral (stand-in)
- Melhor palhaçaria: Detetives do Espavô, com os grupos Esparrama e Trupe du Navô
- Melhor livre adaptação: Caro Kafka, da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, por Carla Kinzo e Marcos Gomes
- Melhor direção: Empate entre Thaís Medeiros (por Jogo de Imaginar e O Muro de Sam) e Kiko Marques (por Do Que São Feitas as Estrelas e O Monstro da Porta da Frente).
Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Júlia Rodrigues
TELEVISÃO
- Novela: Pantanal - Bruno Luperi (TV Globo)
- Atriz: Isabel Teixeira - Pantanal (TV Globo)
- Ator: Osmar Prado - Pantanal (TV Globo)
- Série Drama: Manhãs de Setembro - Temp.2 (Prime Video)
- Série Comédia: Encantados (Globoplay)
- Documentário/Série Documental: Escola Base-Um Repórter Enfrenta o Passado (Globoplay)
- Variedades: Altas Horas (TV Globo)
Votaram: Cristina Padiglione, Edianez Parente (exceto Documentário), Fabio Maksymczuk, Leão Lobo e Tony Goes