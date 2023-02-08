APCA elege os melhores de 2022 e Pantanal é a melhor novela

Velho do Rio (Osmar Prado) abençoa o neto Tadeu (José Loreto) Crédito: Roberto Teixeira/gshow

A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) divulgou, na noite de segunda-feira, 6, a lista dos melhores de 2022 em dez categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.

Entre os destaques, a novela Pantanal conquistou três prêmios: melhor folhetim, Osmar Prado como ator e Isabel Teixeira como atriz, única escolha unânime entre os cinco jurados.

No cinema, o melhor filme foi Segredos de Putumayo, de Aurélio Michiles, enquanto Gabriel Leone e Alice Braga, protagonistas de Eduardo e Mônica, foram escolhidos como melhores atores.

A recuperação do Museu do Ipiranga foi escolhida como melhor obra de Arquitetura, enquanto Via Ápia, de Geovani Martins, foi apontado como melhor romance do ano passado.

"É importante destacar neste ano a retomada da valorização da Cultura no País, em todas as áreas de expressão artística", disse a jornalista Maria Fernanda Teixeira, presidente da APCA.

A cerimônia de premiação está prevista para acontecer ainda neste primeiro semestre do ano e está em fase de viabilização, com a APCA em busca de apoios e patrocínios para sua realização.

VEJA A LISTA DOS VENCEDORES

ARQUITETURA

Melhor obra de arquitetura: MUSEU DO IPIRANGA, por H+F Arquitetos (Pablo Hereñu e Eduardo Ferroni)

Homenagem pelo conjunto da obra: EDUARDO DE ALMEIDA



Investigação tecnológica: HELIO OLGA



Revelação: CASA DOS TERRAÇOS CIRCULARES, por Denis Joelsons



Urbanidade: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA ORLA DA ILHA COMPRIDA, por Boldarini Arquitetos Associados (Marcos Boldarini e Lucas Nobre)



Votaram: Fernando Serapião, Francesco Perrotta-Bosch, Gabriel Kogan, Hugo Segawa, Luiz Recaman, Maria Isabel Villac, Monica Junqueira de Camargo, Renato Anelli

ARTES VISUAIS

Exposição Nacional: Liuba, Corpo Indomável - MUBE



Retrospectiva: Rubem Valentim - Sagrada Geometria - Pinakothek­e Cultural

Difusão de Arte Brasileira no exterior: Cynthia Garcia



Exposição Internacional: Rinoceronte - Cinco séculos de gravuras do Museu Albertina - Instituto Tomie Ohtake



Fotografia: Penna Prearo - Labirintos Revisitados - Sesc Bom Retiro



Percurso Visual: Judith Lauand - Masp



Grande Prêmio (Personalidade do ano): Emanoel Araujo (in Memorian)



Votaram: Antonio Zago, Bob Sousa, Claudio Sitrângulo, Dalva de Abrantes, José Henrique Fabre Rolim, João J.Spinelli e Silvia Balady

CINEMA

Filme: Segredos do Putumayo, DE Aurélio Michiles

Direção: Gabriel Martins, por Marte Um



Melhor ator: Gabriel Leone, por Eduardo e Mônica



Melhor Atriz: Alice Braga, por Eduardo e Mônica



Fotografia: Bruno Gularte Barreto, Bruno Polidoro e Tiago Coelho, por 5 Casas



Roteiro: Pedro Diógenes, por Pajeú



GRANDE PRÊMIO DO JÚRI: Ana Carolina, pelo experimentalismo do filme Paixões Recorrentes



Votaram: Bruno Carmelo, Flávia Guerra, Luiz Carlos Merten, Orlando Margarido e Walter Cezar Addeo

DANÇA

Espetáculo/Estreia: Motriz, Balé da Cidade de São Paulo, Concepção e coreografia de Cassi Abranches

Espetáculo/Não Estreia: Iku - um dia a morte acolherá orí (videodança), Núcleo Ajeum



Coreografia/Criação: Lia Rodrigues, Leonardo Nunes, Carolina Repetto, Valentina Fittipaldi, Andrey da Silva, Larissa Lima, Ricardo Xavier, Joana Lima, David Abreu, Matheus Macena, Tiago Oliveira e Raquel Alexandre, pela Criação de Encantado, Companhia Lia Rodrigues de Danças



Interpretação: Irupé Sarmiento, por Mercúrio



Prêmio Técnico: Adriana Hitomi e Roberto Alencar, pelo Figurino de O Olho da Agulha, do Laboratório Siameses



Projeto/Programa/Difusão/Memória: Múltipla Apresenta Cias de Dança de SP, projeto do Múltipla Cias de Dança SP



Prêmio Especial: Temporada de Dança do Teatro Alfa, em seus 19 anos, sob programação de Fernando Guimarães, por seu papel na formação de plateias e divulgação da dança brasileira e internacional em São Paulo



Votaram: Henrique Rochelle, Iara Biderman e Yaskara Manzini

LITERATURA

Romance: Via Ápia, de Geovani Martins (Companhia das Letras)

Contos: Eu Já Morri, de Edyr Augusto (Boitempo Editorial)



Poesia: Araras Vermelhas, de Cida Pedrosa (Companhia das Letras)



Tradução: Beowulf, por Elton Oliveira Souza de Medeiros (Editora 34)



Ciências Humanas: Adeus, Senhor Portugal, de Rafael Cariello e Thales Zamberlan Pereira (Companhia das Letras)



Ensaio: Do Transe à Vertigem, de Rodrigo Nunes (Ubu Editora)



Infantil: Silêncio, de Alexandre Rampazo (Rocco)



Votaram: Maria Fernanda Teixeira, Ruan de Sousa Gabriel e Ubiratan Brasil

MÚSICA POPULAR

Grande Prêmio da Crítica: Milton Nascimento

Artista Do Ano: Ratos de Porão



Disco Do Ano: "Alto da Maravilha", de Russo Passapusso, Antonio Carlos e Jocafi



Show do Ano: Ana Cañas canta Belchior



Artista Revelação: Rachel Reis



Produção: Anelis Assumpção pelo álbum "Sal"



Projeto Especial: A Espetacular Charanga do França



Votaram: Adriana de Barros, Alexandre Matias, José Norberto Flesch, Marcelo Costa, Pedro Antunes, Roberta Martinelli e Tellé Cardim

RÁDIO

Grande Prêmio da Crítica: Silvio Di Nardo (in memorian)

Valorização do Rádio: USP FM. 100 Anos do Rádio - Cido Tavares (apresentação e produção sonora)



Melhor Programa: Quem Ama, não Esquece - Band FM



Apresentação: Paulo Galvão - Madrugada CBN



Produção: Silvania Alves - O Pulo do Gato / Rádio Bandeirantes



Podcast: Mano a Mano, com Mano Brown (Spotify)



Produção e apresentação musical: Fabiane Pereira. Nova Brasil FM e site Papo de Música.



Votaram: Fausto Silva Neto, Marcelo Abud e Fabio Siqueira.

TEATRO

Espetáculo: Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Direção: Kleber Montanheiro por Tatuagem



Dramaturgia: Dione Carlos, por Cárcere ou Porque As Mulheres Viram Búfalos



Ator: Clayton Nascimento por Macacos



Atriz: Inês Peixoto por Órfãs de Dinheiro



Prêmio especial: Marina Tenório e Ruy Cortez - Díptico A Semente da Romã / As Três Irmãs, apresentadas de forma simultânea



Grande prêmio da crítica: Ana Lúcia Torre pela inestimável contribuição ao teatro evidenciada em sua atuação em Longa Jornada Noite Adentro



Votaram: Celso Curi, Edgar Olimpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, Ferdinando Martins, Gabriela Melão, José Cetra, Kyra Piscitelli, Miguel Arcanjo Prado e Vinicio Angelici

TEATRO INFANTO-JUVENIL

Grande prêmio da crítica: Cia. Pequod, pelas inovações nas montagens de dois clássicos, Pluft e Pinóquio

Categoria especial: O Musical da Passarinha, pela proposta de dramaturgia e encenação inclusivas, do grupo Agência Dramática, com direção de Emilio Rogê



Melhor elenco: Momo e o Senhor do Tempo, com Camila Cohen, Eric Oliveira, Ernani Sanchez, Fabrício Licursi, Victor Mendes e Thiago Amaral (stand-in)



Melhor palhaçaria: Detetives do Espavô, com os grupos Esparrama e Trupe du Navô



Melhor livre adaptação: Caro Kafka, da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, por Carla Kinzo e Marcos Gomes



Melhor direção: Empate entre Thaís Medeiros (por Jogo de Imaginar e O Muro de Sam) e Kiko Marques (por Do Que São Feitas as Estrelas e O Monstro da Porta da Frente).



Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Júlia Rodrigues

TELEVISÃO

Novela: Pantanal - Bruno Luperi (TV Globo)

Atriz: Isabel Teixeira - Pantanal (TV Globo)



Ator: Osmar Prado - Pantanal (TV Globo)



Série Drama: Manhãs de Setembro - Temp.2 (Prime Video)



Série Comédia: Encantados (Globoplay)



Documentário/Série Documental: Escola Base-Um Repórter Enfrenta o Passado (Globoplay)



Variedades: Altas Horas (TV Globo)

