Viih Tube diz ter ficado com todos anônimos da Farofa da Gkay: 'Não sobrou um'

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube, 21, falou sobre sua experiência na festa Farofa da Gkay em seus Stories, nesta quinta-feira (9). A youtuber, recém-solteira, revelou ter ficado com diversos anônimos durante os três dias de evento.
"Eu fiquei com muita gente, mas uma boa parte eram pessoas anônimas. Acho que não sobrou uma pessoa anônima que não beijei", contou nas redes sociais. Ela ainda pontuou que curtiu as festas do BBB da mesma forma, porém não beijou ninguém porque namorava Bruno Magri na época.
"Curtia as festas igual, loucamente, ficava doidona. Só que a parte da pegação, não, porque eu namorava. Quando eu amo, eu amo. Quando namoro, sou fiel", afirmou a influenciadora. Além dos anônimos, Viih Tube ficou com nomes como Lipe Ribeiro e Isaías, famoso no TikTok.
Nas redes sociais, internautas apoiaram a youtuber. "Não julgo a Viih Tube, pois eu também beijaria aqueles homens todos, inclusive o Lipe", escreveu uma. "Inveja eu tenho é da Viih Tube que pegou o Lipe", pontuou outra. "Estou em choque com a Viih Tube e o Lipe, acho que eu shippo", disse um terceiro.
Nos Stories, Lipe Ribeiro, ex-participante do reality De Férias com o Ex (MTV) brincou com a influenciadora por ela ter ficado com outra pessoa apenas nove minutos antes de beijá-lo. "O Lipe com ciúmes porque a Viih Tube beijou outros! Socorro", disse outro internauta.