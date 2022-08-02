Vidente diz ter carta psicografada de Eliza Samúdio revelando local da morte

Eliza Samúdio, assassinada brutalmente em 2010 Crédito: Reprodução

Já se passaram cerca de 12 anos desde o assassinato brutal de Eliza Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno Fernandes, e o crime ainda é cercado de muitas dúvidas. O corpo da modelo, que tinha 25 anos quando foi morta, nunca foi encontrado. A vidente Chaline Grazik, a ''vidente oficial das estrelas'', afirmou, nesta segunda-feira (1º), que recebeu uma mensagem psicografa da Eliza, dando detalhes do crime que chocou o ano de 2010.

De acordo com o jornal 'Metrópoles', a vidente é conhecida por realizar previsões sobre o universo das celebridades. Na carta psicografada por ela, Samúdio revela a localização de onde o assassinato ocorreu e dá detalhes do crime.

“Foi cruel, foi horroroso. Eu tentava pedir socorro, mas ninguém me ouviu. Meu pescoço doía tanto, apertaram, até faltar oxigênio no meu corpo. Mas, neste momento, meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore de onde vi tudo o que fizeram comigo. De repente, veio um homem mal-encarado, de pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia, eu não sabia quem era ele”, diz a carta.

“Mas eu conseguia ver tudo o que faziam comigo, uma sensação que eles tinham de pavor, que não sabiam o que fazer. Pareciam endemoniados. Nunca imaginei do que fossem capazes. Um dizia para o outro como esconder o corpo…”, revela Grazik durante a narração do relato.

“Decidiram me jogar num rio, que lembro nitidamente, um rio fétido. Pegaram uma madeira com fiapos e me bateram muito, até que meu corpo ficasse no fundo. Eles tinham cara de apavorados, mas mesmo assim cometeram o crime. Eu vi tudo, senti tudo”, finaliza a carta.

Assassinato

O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio e pegou 22 anos e três meses de prisão. Bruno cumpriu uma porcentagem da pena e, desde julho de 2019, está em regime semiaberto, causando indignação por parte de muitos brasileiros. Segundo o jornal, mesmo depois de ter afirmado que se aposentaria do futebol, o goleiro prossegue a carreira em clubes menores do Brasil, como o Araguacema, de Tocantins e o Atlético Carioca.

Bruno Fernandes, ex-namorado de Eliza Samúdio, condenado pelo assassinato da modelo Crédito: Instagram/@oficialbrunogoleiro