Victoria's Secret abre desfile com modelo grávida

Jasmine Tookes, 34, vestiu renda dourada evidenciando o barrigão

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:20

A modelo Jasmine Tookes abre o desfile grávida de nove meses Crédito: ANGELA WEISS/AFP

Em sua segunda edição após retornar para o calendário anual da moda no ano passado, o Victoria's Secret Fashion Show inovou ao abrir com uma modelo grávida na passarela.

A americana Jasmine Tookes, 34, entrou vestida em um look dourado evidenciando o barrigão de nove meses. O desfile contou ainda com as angels tradicionais, incluindo as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, além de Candice Swanepoel, Doutzen Kroes e Irina Shayk.

As apresentações musicais ficaram por conta das cantoras Madison Beer, Karol G, da rapper Missy Elliot e do grupo de K-pop Twice, que embalou o desfile da linha adolescente da marca, chamada Pink.

Karol G encarnou uma angel e cantou vestida em um macacão vermelho com asas. Já Missy Elliot foi o ponto alto do desfile.

