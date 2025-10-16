Victoria's Secret abre desfile com modelo grávida

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:20
Em sua segunda edição após retornar para o calendário anual da moda no ano passado, o Victoria's Secret Fashion Show inovou ao abrir com uma modelo grávida na passarela.
A americana Jasmine Tookes, 34, entrou vestida em um look dourado evidenciando o barrigão de nove meses. O desfile contou ainda com as angels tradicionais, incluindo as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, além de Candice Swanepoel, Doutzen Kroes e Irina Shayk.
As apresentações musicais ficaram por conta das cantoras Madison Beer, Karol G, da rapper Missy Elliot e do grupo de K-pop Twice, que embalou o desfile da linha adolescente da marca, chamada Pink.
Karol G encarnou uma angel e cantou vestida em um macacão vermelho com asas. Já Missy Elliot foi o ponto alto do desfile.
