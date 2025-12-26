Experiência

Vencedor do programa "Que Apetite" faz imersão em cozinha profissional

Ramon Santos aprendeu a preparar a tradicional moqueca capixaba e realizou um tour pelo Hotel Senac Ilha do Boi

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17:34

A subchef Mônica Gonçalves e o campeão Ramon Santos Crédito: Isadora Lima

“Que Apetite” é o reality show gastronômico da TV Gazeta, que estreou sua primeira temporada em 2025. Nesta edição, o principal tempero foi a emoção e o afeto. Em uma final surpreendente, Ramon Santos brilhou e conquistou o prêmio de R$ 10 mil, além do troféu de campeão.

Mas não parou por aí. Nesta sexta-feira (26), Ramon teve a oportunidade de acompanhar de perto a rotina de uma cozinha profissional no Hotel Senac Ilha do Boi, onde aprendeu, na prática, a preparar a moqueca capixaba, um momento especial para o cozinheiro, que é mineiro.

Apesar de gostar muito de frutos do mar e da comida capixaba, eu não tenho tanta prática, principalmente por ser mineiro e ter ficado longe da praia

Para acompanhar a experiência, Ramon convidou Juliana Oliveira, também participante do programa. Os dois se aproximaram durante o reality e acabaram construindo uma grande amizade.

Apesar de a gastronomia estar movimentando sua vida, ela não é a protagonista da trajetória de Ramon. Grande parte do seu tempo é dedicado à Congregação dos Religiosos Pavonianos, na Basílica de Santo Antônio, onde ele atua como diácono transitório.

Da teoria à prática

Acompanhados pela subchef Mônica Gonçalves, Ramon e Juliana conheceram de perto a cozinha profissional do hotel, equipada com diversas estações e materiais de ponta. Entre uma estação e outra, os cozinheiros se encantaram com os equipamentos do local.

Com o mise en place (a organização prévia dos ingredientes) já preparado, chegou a hora de colocar a mão na massa, ou melhor, na cebola, no peixe e no tomate.

O passo a passo segue o roteiro conhecido dos capixabas: cebola refogada no azeite e no óleo de urucum; tomates picados entram em seguida; depois, o peixe é acomodado nessa “caminha” cheia de sabor (nesta receita, o escolhido foi o badejo). A panela é tampada, o peixe cozinha por alguns minutos, é virado para dourar do outro lado e então entram o coentro, o cheiro-verde e o acerto de sal. Para finalizar, meio limão espremido, o segredo da chef. "O limão traz acidez ao prato e realça os sabores dos outros ingredientes".

Ramon Santos no Hotel Senac 1 de 4

História que temperam a alma

Assim como no “Que Apetite”, a cozinha da vida real também é feita de emoção e boas histórias. Mônica Gonçalves conta que, antes de integrar a equipe do hotel, se inscreveu para uma vaga de camareira. Ao descobrirem que ela tinha formação em gastronomia, veio o convite para a cozinha.

“Foi aí que eu comecei a aprender. Tive pessoas que me ajudaram muito aqui, como o saudoso Willys, que era o responsável pela feijoada. Eles pegaram na minha mão e me ajudaram em todo o processo”, relembra.

Juliana também compartilha que decidiu participar do reality em um momento delicado da carreira, como forma de sair da zona de conforto.

“Eu fui pela experiência e também pelo prêmio, porque queria comprar algumas máquinas. Sempre gostei de confeitaria. Quando cheguei lá e conheci o Ramon, foi paixão à primeira vista, mas eu não passei para a final e fiquei muito mal. Depois percebi que eu tinha ganhado. Saí da minha zona de conforto, fui pra televisão, enfrentei o desafio e entreguei o prato. As pessoas passaram a conhecer meu trabalho, e isso foi muito gratificante. No fim, consegui as máquinas que queria e aprendi que Deus, às vezes, nos tira do lugar confortável pra gente não se apagar.”

Já Ramon Santos contou que viveu por cerca de um ano e meio nas Filipinas, uma experiência que transformou sua relação com a comida. Longe dos ingredientes habituais, ele precisou se arriscar em combinações nunca imaginadas e descobrir sabores completamente diferentes.

“A carne bovina lá era muito cara, então se consumia muito frango e porco. Por isso, o leite de búfalo era bastante utilizado. Até hoje lembro do sorvete de melão que provei lá: tinha um sabor incrível e totalmente diferente de tudo o que eu já conhecia”, relembra.

Tipicamente capixaba

Depois da experiência, e cada vez mais “capixabeados”, Ramon e Juliana foram convidados por Karla Fraga, gerente de A&B, e Francisco Azevedo, executivo de contas, para um tour pelo hotel, que também abriga uma escola de gastronomia. Durante o passeio, os participantes conheceram a estrutura da escola, a área da piscina e puderam apreciar a vista para a baía de Vitória. Juliana conta que a visita representou a realização de um sonho.

Eu sempre passava em frente ao hotel para trabalhar e ficava imaginando como era aqui dentro. Poder finalmente entrar, desfrutar do espaço e da comida foi uma experiência incrível

O Hotel Senac Ilha do Boi oferece um buffet especial no almoço. Às sextas-feiras, o destaque é o dia capixaba, com torta e moqueca capixaba, além de pratos como arroz de polvo e siri desfiado. Saladas e sobremesas também valorizam ingredientes do Estado, como o pudim de café arábica e a salada com socol desfiado.

No sábado, a tradicional feijoada domina o buffet. Já no domingo, a cozinha italiana assume o protagonismo, em homenagem à colonização italiana no Espírito Santo.

Por fim, os convidados puderam desfrutar à vontade do buffet capixaba, finalizando o passeio com chave de ouro.

SERVIÇO - Receita Moqueca Capixaba

INGREDIENTES

800 g a 1 kg de peixe em postas (badejo, robalo, namorado ou dourado)



2 cebolas médias em cubinhos



3 a 4 tomates picados



1 maço pequeno de coentro (folhas e talos)

1 maço pequeno de cebolinha/cheiro-verde

2 a 3 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 a 3 colheres (sopa) de óleo de urucum (ou azeite com urucum)

Meio limão

Sal a gosto

PASSO A PASSO

Leve a panela ao fogo médio e adicione o azeite junto com o óleo de urucum. Acrescente a cebola e refogue até que ela murche, sem dourar;

Com a cebola já macia, acrescente os tomates. Misture delicadamente e deixe cozinhar por alguns minutos.

Disponha as postas de badejo sobre essa “caminha”;

Tampe a panela e deixe o peixe cozinhar por alguns minutos;

Passado esse tempo, vire cuidadosamente as postas para que o outro lado cozinhe de maneira uniforme;

Acrescente o coentro e o cheiro-verde. Ajuste o sal e deixe cozinhar por mais alguns minutos, até que o peixe esteja macio e bem cozido;

Desligue o fogo e finalize com meio limão espremido.



