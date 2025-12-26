Nova casa

Caio Coppolla deixa a CNN Brasil e assina contrato com o SBT News

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 18:19

Caio Coppolla acertou sua ida para o SBT News Crédito: Reprodução @caiocoppolla

Caio Coppolla, que até a semana passada integrava o elenco da CNN Brasil, acertou sua ida para o SBT News. O nome do comentarista político deve ser anunciado pelo canal de notícias do SBT nesta sexta-feira (26).

A mudança ocorre após o fim do contrato de Coppolla com a CNN, encerrado no último dia 23. No canal de notícias, ele participava do programa O Grande Debate ao lado do ex-ministro José Eduardo Cardozo. Também aparecia ao longo da programação opinando sobre o noticiário.

No SBT, Coppolla comandará o Boletim Coppolla, espaço fixo de análise política que irá ao ar de segunda a sexta dentro do Jornal do SBT News, além de uma edição aos sábados no SBT Brasil, na TV aberta. A proposta é levar comentários curtos e diretos sobre os principais temas da política nacional.

Aos 39 anos, Coppolla é bacharel em direito pela USP (Universidade de São Paulo) e atua como comentarista político desde 2019. Antes da CNN, teve passagem pela Jovem Pan, onde ganhou projeção nacional e ampliou sua presença nas redes sociais. Somando plataformas como Instagram, X (antigo Twitter) e YouTube, ele reúne cerca de 6 milhões de seguidores.

