Vegetariana, Day Mesquita afirma: "Comecei a refletir sobre o sofrimento dos animais"

Day Mesquita é vegetariana há cerca de dez anos Crédito: Reprodução/ Instagram @daymesquita1 com foto de @pedrosays1

Uma mudança no estilo de vida exige foco e determinação. Mas a atriz Day Mesquita acrescentou mais uma característica quando decidiu parar de consumir carne há dez anos: propósito. Em entrevista a "HZ", a atriz que atuou em "Cheias de Charme" e "Além do Horizonte", duas novelas da Rede Globo, contou que teve influência da mãe para tomar a decisão. Desde que mudou a alimentação, usa sua imagem para promover hábitos mais saudáveis.

Segundo a artista, as refeições foram alteradas quando ela "virou a chavinha" ao perceber como o alimento chegava ao prato. A paranaense de 36 anos começou a refletir sobre o sofrimento dos animais.

Minha mãe é vegetariana há uns 20 anos e julgo que, de certa forma, o exemplo em casa me fez pensar e buscar saber mais sobre o assunto. Quanto mais me informava sobre a indústria pecuarista e seus modos de produção, por exemplo, mais fui 'virando uma chavinha', até começar a ver um prato diretamente associado ao modo como ele chegou a minha mesa. A decisão em parar o consumo de carne foi pensando nos animais, pela exploração e morte animal, me sentia sustentando o modo como eles são tratados e mortos, e não fazia sentido manter essa prática

Perguntada se já sofreu alguma discriminação por ser vegetariana e ter hábitos diferentes, a atriz afirma que atualmente o assunto é mais comum.

"Sinto que hoje é bem mais comum do que anos atrás, ver alguém vegetariano, vegano ou mesmo que tenha optado por diminuir o consumo de carne. Essa disseminação de conhecimento e informações vão diminuindo esses possíveis preconceitos. Mas ainda assim, num mundo polarizado como vivemos, ainda quem não compreenda ou apenas ataque de forma gratuita, não é algo comum, mas acontece. De uma forma geral, as pessoas têm se mostrado muito abertas a ouvirem os benefícios de ser vegetariano", conta.

Day Mesquita lembra que alguns produtos para montar um prato vegetariano podem não estar ao alcance dos consumidores, pelo preço elevado. Mas sugere que alimentos acessíveis podem compor um prato diferente, com fonte de proteínas, por exemplo. A dica da atriz é sempre acompanhar legumes, verduras e cereais nas refeições, sem a proteína animal.

O conselho de Day para aqueles que pretendem retirar a carne do prato é começar pela "Segunda sem carne". A prática conhecida tem sido usado como ferramenta para apresentar o hábito aos que têm o desejo, mas demonstram alguma dificuldade de mudança.

BALANÇO DE 2021 E EXPECTATIVAS PARA 2022

Day é um dos nomes confirmados para a novela "Reis", da RecordTV, inspirada em passagens bíblicas. Em 2021, a paranaense foi indicada ao prêmio F5 como Melhor Atriz. No início do ano, ainda havia vencido o Prêmio Contigo de Melhor Atriz e o Prêmio de Melhor Personagem pelo site Área Vip. Para 2022, ela ainda esconde alguns "segredinhos" e projetos que estão por vir.