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Van com equipe de Gusttavo Lima capota em estrada na Paraíba

Assessoria do cantor disse que todos os passageiros passam bem. Não se sabe se Gusttavo estaria no veículo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 11:19

Gusttavo Lima
Van com equipe de Gusttavo Lima capota na Paraíba Crédito: Instagram | @GusttavoLima
A van que transportava a equipe do cantor Gusttavo Lima capotou, nesta segunda-feira (20), na BR-230, entre os municípios de Soledade e Olivedos, na Paraíba. Segundo a coluna Léo Dias, a assessoria do sertanejo informou que, a princípio, todos os passageiros estão bem.
“O que eu sei até o momento é que houve o acidente e estão todos bem, mas não sei te dizer onde estão e nem quantas pessoas da equipe”, disse a assessoria.
Sobre a possibilidade de que Gusttavo Lima estaria no veículo, a assessoria acredita que o artista não embarcou na van. Entretanto, afirmou que está apurando melhor a informação.
“Que eu saiba, não. Mas é importante ter a informação correta. Estou, inclusive, vendo onde ele está no momento”, ressaltou um integrante do staff do cantor.
Gusttavo fez um show na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba, na noite deste domingo (19).
Acidente envolvendo equipe do cantor Gusttavo Lima aconteceu na região de Soledade, na Paraíba
Acidente com equipe do cantor Gusttavo Lima na Paraíba Crédito: Reprodução/TV Paraíba

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