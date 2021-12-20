Van com equipe de Gusttavo Lima capota em estrada na Paraíba

Van com equipe de Gusttavo Lima capota na Paraíba Crédito: Instagram | @GusttavoLima

A van que transportava a equipe do cantor Gusttavo Lima capotou, nesta segunda-feira (20), na BR-230, entre os municípios de Soledade e Olivedos, na Paraíba. Segundo a coluna Léo Dias, a assessoria do sertanejo informou que, a princípio, todos os passageiros estão bem.

“O que eu sei até o momento é que houve o acidente e estão todos bem, mas não sei te dizer onde estão e nem quantas pessoas da equipe”, disse a assessoria.

Sobre a possibilidade de que Gusttavo Lima estaria no veículo, a assessoria acredita que o artista não embarcou na van. Entretanto, afirmou que está apurando melhor a informação.

“Que eu saiba, não. Mas é importante ter a informação correta. Estou, inclusive, vendo onde ele está no momento”, ressaltou um integrante do staff do cantor.

Gusttavo fez um show na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba, na noite deste domingo (19).

Acidente com equipe do cantor Gusttavo Lima na Paraíba Crédito: Reprodução/TV Paraíba