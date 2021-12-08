Valesca Popozuda diz que queria que filho beijasse homem e mulher

A cantora Valesca Popozuda Crédito: Reprodução/Instagram/@valescapopozuda

A Farofa da GKay acabou, mas ainda está rendendo muitos desdobramentos. Um deles, foi o comentário da funkeira Valesca Popuzuda nas redes sociais sobre a repercussão do beijo entre seu filho, MC Pablinho, 22, e a filha do Didi, Lívian Aragão. Apesar do affair entre os pombinhos, a cantora soltou que gostaria que Pablo beijasse todo mundo, 'homem ou mulher'.

Eu queria que o Pablo (meu filho) beijasse todo mundo tb, homem ou mulher. Tem que aproveitar e ser feliz! #farofagkay — Valesca Popozuda ? (@ValescaOficial) December 7, 2021

Uma seguidora da funkeira sugeriu que Pablinho teria dado um beijo no influenciador Álvaro durante uma live da atriz Kefera. Valesca rebateu o comentário. "Eu quero língua com língua, não selinho", disparou.

Eu quero Lingua com lingua!! não selinho — Valesca Popozuda ? (@ValescaOficial) December 7, 2021

Não foi apenas o filho da cantora que protagonizou momentos de "pegação" no evento da influenciadora GKay. Valesca Popozuda também beijou vários famosos na festa, entre eles, o ex-fazendeiro Lucas Selfie.