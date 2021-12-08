Valesca Popozuda diz que queria que filho beijasse homem e mulher

A Farofa da GKay acabou, mas ainda está rendendo muitos desdobramentos. Um deles, foi o comentário da funkeira Valesca Popuzuda nas redes sociais sobre a repercussão do beijo entre seu filho, MC Pablinho, 22, e a filha do Didi, Lívian Aragão. Apesar do affair entre os pombinhos, a cantora soltou que gostaria que Pablo beijasse todo mundo, 'homem ou mulher'.
Uma seguidora da funkeira sugeriu que Pablinho teria dado um beijo no influenciador Álvaro durante uma live da atriz Kefera. Valesca rebateu o comentário. "Eu quero língua com língua, não selinho", disparou.
Não foi apenas o filho da cantora que protagonizou momentos de "pegação" no evento da influenciadora GKay. Valesca Popozuda também beijou vários famosos na festa, entre eles, o ex-fazendeiro Lucas Selfie.