Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Arthur Picoli diz que não será chamado de 'escorado' após bloque a Carla Diaz
Acabou de vez?

Arthur Picoli diz que não será chamado de 'escorado' após bloque a Carla Diaz

Ex-BBB fez desabafo em seu Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:06

Carla Diaz e Arthur Picoli
Carla Diaz e Arthur Picoli Crédito: Reprodução/ @Carthur.S2
O ex-BBB Arthur Picoli, 27, usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira (6) para fazer um desabafo, dizendo que não seria mais chamado de "escorado". A fala foi interpretada pelos fãs como a confirmação de que ele teria bloqueado a atriz Carla Diaz, 31, das redes.
"Pelo menos agora vai parar de aparecer coisa aí, a galera me chamando de 'escorado', né, 'noticiazinha' aí, 'entrevistinha' aí", disse no vídeo. Após a 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), muitos fãs da atriz acusaram Picoli de se beneficiar da fama dela durante a aproximação dos dois no reality.
"E paz, e amor, velho. Carrego ódio de ninguém, não. Estamos juntos aí, para cima, valeu", completou. Os dois deixaram de se seguir no Instagram recentemente, e após o vídeo, muitos consideram que Picoli bloqueou a artista.
"O Arthur está 'se lixando' para Carla, deixa ele em paz, ele até já bloqueou ela", escreveu um internauta. "Falem o que quiser, mas eu amo o Arthur Picoli do BBB. A mulher [Carla] apareceu com o outro, e ele fez exatamente como todos nós faríamos: Bloqueou e está postando indireta nos Stories", disse outra.
Picoli está participando dos três dias de festa da Farofa da Gkay, que acontece em Fortaleza, no Ceará. Em outro registro, ele apareceu cantando a música "Revoada no Colchão" de Zé Felipe e Marcynho Sensação, e isso também foi entendido como uma indireta para a atriz.
"Tu pode me evitar, pode me bloquear. Mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar querendo aquela nossa... aqui não filha da p.", disse o ex-BBB no vídeo.
Mais cedo na segunda-feira, a atriz publicou um tuíte fazendo um resumo de seu dia. "Notas sobre hoje: vim aqui feliz, recebi um mar de Khadijas, comecei a seguir diversas páginas que sempre me deram amor, fui bloqueada e paramos nos assuntos mais comentados com Carla Diaz e Khadija...", escreveu. Nos comentários, diversos fãs e internautas perguntaram se ela teria sido bloequada por Picoli.

Veja Também

Ex-BBB Flay dorme pendurada em gaiola na Farofa da Gkay

João Guilherme tenta beijar MC Mirella, mas ela se esquiva

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro e influenciador Isaías em festa de Gkay

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arthur Picoli BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados