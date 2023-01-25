Uso de poder no Quarto Secreto e novidade no prêmio marcam a madrugada de falsa eliminação

Fred Nicácio e Marília estão no Quarto Secreto do BBB 23 Crédito: Globo

Em noite pós-eliminação, o Big Brother Brasil 23 ficou agitado. No entanto, os participantes que permaneceram na casa ainda não sabem que Fred Nicácio e Marília foram escolhidos pelo público para o Quarto Secreto. Na próxima quinta-feira, 26, um deles retornará à casa e seguirá no jogo.

A nova votação para definir oficialmente o primeiro eliminado da edição já está aberta ao público. Apesar da possibilidade de deixar o reality show, Marília e Nicácio comemoraram a ida ao Quarto Secreto e aproveitaram o poder do cômodo, mas abusaram da regalia em poucas horas; entenda e veja tudo o que rolou nesta madrugada no BBB 23:

CHEGADA AO QUARTO SECRETO

O Quarto Secreto tá ON! 🤫

Vem conferir tudo que rolou por lá na madrugada ➡️ https://t.co/6xNInE5ct6#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/65le4Ohs7M — Big Brother Brasil (@bbb) January 25, 2023

A chegada ao Quarto Secreto, é claro, foi uma grande surpresa. Ao entrar no ambiente, Marília se emocionou e comemorou: “A gente não foi eliminado!”. Nicácio, entretanto, ficou desacreditado da dinâmica, afirmando ser apenas um quarto de lembranças do programa. “Claro que fomos eliminados, amiga. Não pira”, dizia.

Minutos depois, Tadeu explicou a eles a proposta do Paredão Falso. “Agora vocês são adversários diretos”, pontuou o apresentador, que deu aos dois 30 segundos de justificativa de permanência no programa.

FALSOS ELIMINADOS ESCUTARAM AS CONVERSAS DA CASA

Assim como no Quarto do Líder, a dinâmica em questão também conta com uma central de controle com acesso às imagens da casa do BBB 23, além de alguns cartões com tempo limitado para escutar o áudio do ambiente.

Empolgados com a regalia, Fred e Marília abusaram do poder, usando em poucas horas todos os cartões disponíveis. Logo, lamentaram a situação. “Queria muito ouvir. Ai, boss, libera mais card”, pediu a maquiadora.

O uso da sala de controle, entretanto, proporcionou algumas reflexões após uma conversa entre Paula e Gabriel. “Entre eles, já existe quebra. Eles não estão firmados, não. Tá tendo intriguinha ali entre eles”, avaliou Marília.

Em outro momento, ao assistir Bruno na casa, Nicácio desabafou sua percepção sobre o participante: “Venenosa. Só pode ser inveja. Bicha má e invejosa. Olha para mim e se sente ameaçado de alguma forma. Está assim de gente assim no mundo.”

ATUALIZAÇÃO NO VALOR DO PRÊMIO DO BBB 23

Com a saída de Fred Nicácio e Marília, aumentou o prêmio do BBB 23, o maior da história do programa. Agora, o valor ultrapassa R$ 1,6 milhão.