TV Gazeta exibe final de Vale Tudo no Shopping Vitória

Evento acontece a partir das 20h e reunirá o público capixaba para assistir o final da novela e desvendar o grande mistério da trama

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:17

Odete Roitman morre em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

É tipo final de Copa do Mundo! Nesta sexta-feira (17), a TV Gazeta promove uma noite imperdível na praça de alimentação do Shopping Vitória, a partir das 20h, com super telões exibindo o capítulo final de Vale Tudo - novela que parou o Brasil e chega ao fim revelando o mistério mais famoso da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman?

Além da exibição, o público poderá levar brindes exclusivos pra casa. E o melhor, a entrada é gratuita. O evento também marca o lançamento da nova novela das 9, Três Graças, que promete emocionar o público com novas tramas e grandes personagens.

A ação faz parte do projeto Tô Na Gazeta, que leva a experiência da emissora para perto do público capixaba, criando momentos de entretenimento e conexão ao vivo. A noite será conduzida por Will Loyola, apresentador da TV Gazeta.

