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Folha de São Paulo

Tony Ramos relata susto da esposa ao vê-lo desmaiado antes de cirurgia

Ator conta que passou mal antes de sair para uma gravação: ‘Ela subiu até o quarto e me encontrou desfalecido, entregue, desmaiado’
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 10:37

Tony Ramos segue internato em hospital no Rio de Janeiro após duas operações
Tony Ramos passou mal antes de cirurgia Crédito: Divulgação
Tony Ramos, 75, recordou o dia em que foi encontrado sem sentidos pela esposa, Lidiane Minati, 72, antes da operação a que foi submetido em maio.
Os sintomas de mal-estar do ator começaram com uma forte dor de cabeça. "Falei para Lidiane: 'Vou deitar um pouco, que esta dor de cabeça não passa.' Tomei um analgésico, meia hora, 40 minutos depois, nada! A dor era como se a testa fizesse assim: 'tum, tum, tum' [sinaliza como se estivesse latejando]. Achei que era da coluna - de vez em quando, costumo ter um incômodo do lado esquerdo", detalhou ele, em entrevista ao Conversa com Bial (Globo) desta quinta-feira.
Momentos depois, Lidiane o encontrou desmaiado e acionou a ambulância. "Estava me ajeitando no espaldar da cama, o texto do filme ['A Lista'] ao lado, aguardando o carro da produção vir me apanhar. Até que Lidiane fala: 'Tony, o carro chegou.' Isso eu já não lembro, isso é o relato dela. Como ela vê que eu não respondo, sobe e me vê estranhamente na cama e parte do corpo no chão."
Ao despertar no hospital e descobrir que havia sido operado, Tony afirma ter sentido não medo, mas alívio. "Acredite se quiser, mas medo não bateu. Bateu alívio de algo inesperado, indescritível e assustador. Quando eu realizei o que eu tinha passado e a narração aqui, da minha companheira falando comigo, dando beijinho, aí disse: 'Papai do Céu, obrigado!'"
Tony Ramos foi operado para sanar um quadro de hematoma subdural - acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Menos de 48 horas depois, ele teve uma convulsão e voltou à mesa de cirurgia para uma segunda operação, também bem-sucedida.

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