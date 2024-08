Cinema de Vila Velha dá ingressos para pessoas com nome Rebeca e Beatriz

Pessoas com nome Rebeca e Beatriz ganham ingresso em cinema de Vila Velha. Crédito: Pexels/Reuters/Folhapress

Medalha de ouro para um cinema de Vila Velha. A rede Cinesystem, que possui salas no Boulevard Shopping, anunciou uma promoção inspirada nas Olimpíadas de Paris 2024. Até domingo (11), pessoas registradas com os nomes Beatriz e Rebeca não pagam ingresso.



Inclusive, serão aceitos primeiro e segundo nomes, como Maria Rebeca e Ana Beatriz. Essa é uma boa oportunidade para assistir um filme e ainda comemorar os ouros da judoca Beatriz Souza, categoria peso pesado, e da ginasta Rebeca Andrade, no solo, nos Jogos Olímpicos de Paris.