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Tragédia

Tiktoker com mais de 1,7 milhão de seguidores morre afogado no interior de MG

Gabriel Netto era sucesso na plataforma de vídeos curtos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 17:21

Gabriel Netto tinha 20 anos
Gabriel Netto tinha 20 anos Crédito: Instagram/@ogabrielnettoo
No sábado, dia 4, Gabriel Netto perdeu a vida após mergulhar em uma represa em Juiz de Fora (MG). O tiktoker de 20 anos era conhecido na plataforma de vídeos por conteúdos de humor, sendo seguido por mais de 1,7 milhão de pessoas e somando mais de 22 milhões de curtidas.
"Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nunca estamos preparados para perder alguém. Gabriel deixou um legado, fez muita gente sorrir e deixou muita saudade agora. É com muita dor e tristeza que eu, irmã de Gabriel, venho deixar forças para todos os fã dele", escreveu Aline Netto no perfil dela no Instagram.
Nesta segunda-feira, 6, a mesma mensagem foi compartilhada na conta do influencer. "Vamos sempre lembrar dele com felicidade. Apesar da dor e saudade ele deixou lembranças maravilhosas. Que ele tenha um bom descanso e olhe por nós de onde estiver. Com certeza está brilhando no céu é muito orgulhoso de todos nós. Assim como nós estamos orgulhosos do menino incrível e sonhador que ele era".
Nas redes sociais, o público e os fãs demonstraram tristeza com a trágica morte do tiktoker. "Gabriel Netto morreu e eu tô chorando pq tô sentindo muito a dor da família dele nesse momento", escreveu, por exemplo, uma usuária do Twitter.

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