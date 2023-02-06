Ana Furtado é criticada na estreia em nova emissora após deixar a Globo

A apresentadora Ana Furtado é contratada pela TNT Crédito: Instagram/@tntbr

Ana Furtado já está de casa nova no mundo da televisão. A esposa de Boninho deixou a TV Globo na metade de 2022 e agora integra do time do canal pago TNT. A estreia aconteceu neste domingo (5), durante o Grammy Awards.

A transmissão de estreia contou com Ana, Charles Gavin (ex-baterista do Titãs) e o jornalista Phelipe Cruz no estúdio da emissora no Brasil, além de Carol Ribeiro direto do tapete vermelho. No perfil do canal da emissora, internautas não gostaram dos problemas de áudio na transmissão e criticaram o canal e os apresentadores.

Alguns internautas não gostaram da participação de Ana por conta de errar a pronúncia dos nomes de alguns artistas. "Ana Furtado, estude a pronúncia dos nomes dos indicados!! Você está apresentando! Deplorável", escreveu uma internauta num post da TNT Brasil.

Outros internautas se incomodaram quando Ana errou o pronome da cantora alemã Kim Petras, primeira mulher trans a vencer uma categoria da premiação.

"Lamentável a participação dessa senhora. Errar o pronome da Kim Petras foi o ápice de uma performance equivocada, muito aquém do que o público merece", escreveu o perfil @jessiemineira.

Alguns chegaram a comparar a atuação de Ana com a de Glória Pires durante a transmissão do Oscar em 2016. "Quem é pior: Glória Pires no Oscar ou Ana furtado no Grammy?", escreveu o perfil @thiago_mat22.

Mas nem só de críticas o post foi alvo. Elogios à Ana também apareceram. "Gente vocês acertaram muito, a @aanafurtado ta arrasando na apresentação! Amando, parabéns", escreveu o perfil @lipejustino.

"Não entendo porque o povo pega tanto no pé da @aanafurtado ! Sério! Eu acho que ela faz tudo tão lindamente, dedicada", comentou outro internauta.

ANUNCIADA PARA TODOS OS EVENTOS

Em uma publicação conjunta no Instagram, Ana e a emissora explicaram que a esposa de Boninho é a nova apresentadora de todas as premiações exibidas pelo canal em 2023.