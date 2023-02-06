Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Artista revelação

Fãs de Anitta invadem Instagram de Samara Joy depois de premiação no Grammy

Outro brasileiro escreveu que a jovem cantora de jazz ‘destruiu o sonho de toda uma nação’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 10:07

Samara Joy vence na categoria artista revelação do Grammy 2023; Anitta fez história, mas não levou estatueta
Samara Joy vence na categoria artista revelação do Grammy 2023; Anitta fez história, mas não levou estatueta Crédito: Instagram/@recordingacademy/@samarajoysings
Anitta perdeu o Grammy 2023 na categoria artista revelação para a cantora de jazz Samara Joy, de 23 anos. Inconformados com o resultado, os fãs da cantora brasileira invadiram o post em que a vencedora comentava o prêmio, na madrugada desta domingo, 6, para atacá-la. "Roubo", "Devolve o prêmio da Anitta", "Não merecia", "Quem é essa?" foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs de Anitta no perfil de Samara. Também disseram que a artista não era bem-vinda no Brasil. Outro fã escreveu: "Amor vc é BELIÍSSIMA! Tem a voz linda! (...) Mas amore não era pra ser seu, você destruiu o sonho de toda uma nação".
Houve também quem tentou amenizar o momento dos ataques. Em uma das mensagens, era possível ler, em inglês: "Como brasileiro, estou devastado pela minha garota Anitta, mas, como fã, parabéns. Muito Merecido". A cerimônia de premiação do Grammy 2023 foi realizada neste domingo, dia 5, em Los Angeles, nos EUA.

Veja Também

BBB 23: Tina, Cezar Black e Gabriel Santana estão no 3º paredão

Beyoncé e Harry Styles são destaques na premiação do Grammy 2023

Taís Araujo relembra dificuldades com protagonismo em ‘Viver a Vida’: ‘Fui terrível comigo’

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados