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Viola Davis ganha prêmio Grammy e conquista status EGOT; entenda

Atriz já havia sido premiada com Oscar, Emmy e dois prêmios Tony; relembre
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 10:22

Viola Davis já conquistou prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony
Viola Davis já conquistou prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony Crédito: YouTube/Recording Academy / GRAMMYs
Viola Davis recebeu um prêmio Grammy na categoria de melhor audiolivro, narração ou contação de histórias, por seu trabalho Finding Me neste domingo, 5. Com isso, ela se tornou uma EGOT.
Mas o que é EGOT? A sigla faz referência aos principais prêmios da indústria de televisão, música, cinema e teatro: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.
O primeiro dos prêmios Tony veio em 2001, por sua atuação na peça Rei Hedley II. Em 2010, ganharia outro pela montagem de Fences. Em 2015, venceu o Emmy de melhor atriz em série dramática por seu papel em How To Get Away With Murder. Ainda ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Um Limite Entre Nós (versão cinematográfica de Fences), em 2016.
"Escrevi esse livro para honrar a Viola de seis anos, honrar sua vida, sua felicidade, seu trauma, tudo. Foi uma jornada e tanto. E eu acabei de me tornar EGOT! Obrigada!", afirmou, ao receber a estatueta.

FINDING ME, POR VIOLA DAVIS

No livro, a atriz enquadra sua carreira no contexto do racismo, abuso geracional e agressão sexual enquanto teve uma infância pobre em Central Falls, Rhode Island, nos Estados Unidos. É uma obra pesada e com descrições perturbadoras, como quando viveu em um apartamento infestado de ratos, ou a revelação de que seu irmão abusava sexualmente dela e de suas irmãs. Clique aqui para conhecer mais sobre Finding Me.

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