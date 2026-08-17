Eleição 2026: quais são as propostas dos candidatos?

A BBC News Brasil preparou um especial interativo com as propostas de todos os candidatos em oito áreas.
Elas foram levantadas a partir dos programas divulgados pelas campanhas até o momento.
Até agora, disputam a Presidência, em ordem alfabética: Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata).
Apesar de estar inelegível até 2032, Pablo Marçal (PRTB) teve a candidatura protocolada pelo partido no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no último dia possível. Agora, cabe ao TSE analisar de o registro da candidatura será aprovado.