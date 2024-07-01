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LGBTQIAP+

'The New York Times' chama Pabllo Vittar de 'a próxima grande drag queen do mundo'

Publicação norte-americana destaca presença internacional e mobilização nas redes da artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 09:46

Pablo Vittar na 28ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo
Pablo Vittar na 28ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo Crédito: Fotoarena/Folhapress
Uma reportagem publicada neste domingo, 30, pelo jornal The New York Times classificou a artista Pabllo Vittar como 'a próxima grande drag queen internacional' e a comparou com o apresentador drag RuPaul.
A publicação afirma que, apesar dos dois artistas evitarem comparações, os números mostram que Pabllo tem 36 milhões de seguidores nas redes, três vezes mais do que o ídolo de infância dela, RuPaul, que desde 2009 está à frente do reality de competição entre drags RuPaul's Drag Race.
Como exemplo, a reportagem fala da mobilização para assistir ao show de Pabllo na última edição da Parada LGBTQIA+, em São Paulo, que reuniu quase 80 mil pessoas na avenida Paulista, em junho.
"Uma drag queen subindo ao palco já é um ato político", disse Pabllo para a publicação norte-americana. "Mostro para o filho e para a mãe lá atrás que eles também podem estar onde eu estou, para não terem medo, para não desistirem de quem são."
Outro exemplo foi a participação de Pabllo no show da Madonna em Copacabana, em maio, e em apresentações internacionais, como no Coachella e Lollapalooza.
As participações resultaram no futuro investimento em músicas em inglês e espanhol. "Mesmo que as pessoas não conheçam a língua, elas a amam e o que ela representa, e então o programa fala por si", conclui a artista.

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