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Thaila Ayala anuncia gravidez do segundo filho com Renato Góes

A atriz anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (28) que está grávida do segundo filho com o marido, o ator Renato Góes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 14:56

A atriz Thaila Ayala, 36, anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (28) que está grávida do segundo filho com o marido, o ator Renato Góes, 35. O casal é pai de Francisco, que ainda não completou um ano.
Atriz Thaila Ayala
Thaila Ayala anuncia gravidez do 2º filho Crédito: Reprodução/Instagram/@thailaayala
Para contar a novidade, a atriz fez um vídeo que inclui a publicidade de uma famosa marca de teste de gravidez de farmácia - a mesma marca em que Claudia Raia fez publicidade ao anunciar a gravidez aos 55 anos.
No vídeo, Thaila aparece se arrumando e, ao ouvir o alarme do celular, vai a outro cômodo da casa fazer o anúncio da gravidez e segurando uma caixa com o teste de farmácia. "Acho que vocês vão querer me ajudar nessa", disse colocando a mão na barriga, rindo e balançando a cabeça confirmando a gravidez.
"Meu Deus! Eu chorei com a publi. Te amo", comentou Góes na publicação da esposa. "Vem baby amado! Tão linda você amiga! Mami deusa!", escreveu a atriz Sophie Charlotte.
"Meu Deus! Mais um bebê! Viva!", disse a atriz Paloma Bernardi. A atriz e apresentadora Fiorella Mattheis também comentou a publicação de Thaila. "Você está tão linda amiga. Vem, vem, neném."

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