Terra e Paixão: Tony Ramos grava quatro finais e Globo definirá desfecho na última hora

Tony Ramos como Antônio La Selva de "Terra e Paixão": Globo grava quatro finais e só vai definir desfecho pouco antes de ir ao ar Crédito: Rede Globo

A Globo vai definir apenas na última hora como será o final de "Terra e Paixão", sua atual novela das nove. O ator Tony Ramos gravou quatro finais diferentes nos últimos dias para o seu personagem, o vilão Antônio La Selva.

A decisão será feita pela direção da trama, liderada por Luiz Henrique Rios, apenas na próxima sexta-feira (19), poucas horas antes do capítulo ir ao ar na TV.

A ideia da emissora é manter o suspense até o fim, para angariar audiência para a produção, que tem conseguido bons índices de audiência no horário das nove.

Entre os desfechos gravados por Tony Ramos, está a morte do personagem. Nos bastidores, esse final é considerado o mais provável para acontecer devido aos últimos acontecimentos.

Novelas de Walcyr Carrasco costumam ter suspense em seus desfechos para surpreender. Em "A Dona do Pedaço" (2019), uma cena final que envolvia a vilã Josiane (Agatha Moreira) só foi filmada 48 horas antes de ir ao ar.

"Terra e Paixão" deverá terminar sua trajetória no horário das nove com média geral de 27 pontos de audiência na Grande São Paulo. São três pontos acima que sua antecessora, "Travessia" (2022). Nas últimas semanas, a trama conseguiu índices similares aos de "Pantanal" (2022).