Yasmin Brunet desabafa sobre compulsão alimentar: "Estou descompensada"

Yasmin Brunet desabafou manhã desta terça-feira (16) sobre o confinamento durante o Raio X do BBB 24. Ela explicou que a pressão dos primeiros dias dentro do reality tem afetado sua compulsão alimentar e que se sente "completamente descompensada" nesse início do jogo.
"Estou completamente descompensada na alimentação. Estou muito ansiosa ! Já tive questões alimentares e venho depositando absolutamente tudo na comida. Pensei que poderia ser assim, mas achei que não seria tão intenso como está sendo a questão da comida", começou a sister no desabafo.
Ela ainda explicou os sintomas da compulsão alimentar: "Você se sente cheio e vazio ao mesmo tempo, e parece que o único momento que eu não penso nem fico ansiosa é o momento como. É muito doido e quem tem questões alimentares vai me entender ", disse a modelo.
RODRIGUINHO
E Rodriguinho voltou a fazer piada sobre a compulsão alimentar de Yasmin. O pagodeiro brincou que a produção enviaria uma mordaça para conter a modelo. A situação aconteceu durante uma conversa da dupla com Wanessa Camargo e Giovanna Lima. A modelo disse que iria solicitar uma sessão com a psicóloga do reality para discutir sua compulsão alimentar.
O ex-vocalista de "Os Travessos" disparou: "Daqui a pouco, vão te chamar para a despensa. Você vai chegar e vai ter uma mordaça. Uma com timer que só vai abrir na hora do almoço", riu Rodriguinho. "Que cruel que você é", rebateu Yasmin.