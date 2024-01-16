Yasmin Brunet desabafa sobre compulsão alimentar: "Estou descompensada"

Yasmin Brunet voltou a falar sobre seu problema com alimentação no BBB 24 Crédito: Reprodução/Globoplay

Yasmin Brunet desabafou manhã desta terça-feira (16) sobre o confinamento durante o Raio X do BBB 24. Ela explicou que a pressão dos primeiros dias dentro do reality tem afetado sua compulsão alimentar e que se sente "completamente descompensada" nesse início do jogo.

"Estou completamente descompensada na alimentação. Estou muito ansiosa ! Já tive questões alimentares e venho depositando absolutamente tudo na comida. Pensei que poderia ser assim, mas achei que não seria tão intenso como está sendo a questão da comida", começou a sister no desabafo.

Ela ainda explicou os sintomas da compulsão alimentar: "Você se sente cheio e vazio ao mesmo tempo, e parece que o único momento que eu não penso nem fico ansiosa é o momento como. É muito doido e quem tem questões alimentares vai me entender ", disse a modelo.

No Raio-X, Yasmin desabafou sobre estar ansiosa e, consequentemente, tendo crises de compulsão alimentar, algo que ela já teve anteriormente. Reforçamos a importância de falar desse tema com seriedade e de respeitar o momento de cada um sem julgar seus corpos! #BBB24 pic.twitter.com/152ofgeJMV — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 16, 2024

RODRIGUINHO

E Rodriguinho voltou a fazer piada sobre a compulsão alimentar de Yasmin. O pagodeiro brincou que a produção enviaria uma mordaça para conter a modelo. A situação aconteceu durante uma conversa da dupla com Wanessa Camargo e Giovanna Lima. A modelo disse que iria solicitar uma sessão com a psicóloga do reality para discutir sua compulsão alimentar.