Quem é Armando Fernandez, o pai de Yasmin Brunet?

Yasmin Brunet e seu pai Armando Fernandez Crédito: Reprodução/ Instagram @armandofernandez3013

Que Yasmin Brunet, modelo e participante do reality show BBB 24, é filha de Luiza Brunet, todo mundo sabe. Mas quem é o pai da modelo? Armando Fernandez, empresário argentino, foi casado com Luiza de 1985 a 2008, e é pai de Yasmin e de Antônio. Ele ganhou repercussão nesta segunda-feira, 15, após vir a público para defender a filha nas redes sociais.

O empresário foi casado com Luiza Brunet durante 24 anos, era ele quem tomava conta da parte financeira da atriz, e fundou o Luiza Brunet Publicidades. O casal teve Yasmin em 1988 e Antônio em 1997.

Luiza, em entrevista à revista Caras, em 2007, comentou sobre o possível fim de seu relacionamento com Armando: “Depois de tantos anos, a relação acaba caindo na rotina e eu queria um glamour maior, um pouco mais de pimenta... Aí eu começo a pensar se nós ainda conseguiremos melhorar isso ou se não seria o momento de ‘abrir’ de vez. Acho que é possível a paixão voltar a uma relação desgastada, mas é preciso ter um afastamento físico. Só com o distanciamento pode- se fazer uma avaliação para saber se vale a pena uma reconciliação ou não”. O casal se separou em 2008.

Armando é ativista no projeto Sem Fome, que acolhe e distribui alimentos e subsídios para a população carente do Rio de Janeiro. O argentino de 73 anos vende artes e antiguidades, mora atualmente no Rio de Janeiro e é o responsável pela carreira da filha.

PAI PROTETOR

Muito reservado nas redes, Armando saiu em defesa da filha Yasmin no Instagram na última segunda-feira, 15, após comentários do cantor Rodriguinho no BBB sobre sua aparência.