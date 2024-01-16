Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Quem é Armando Fernandez, o pai de Yasmin Brunet?

Conheça o empresário argentino responsável por cuidar da carreira da modelo e que a defendeu nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 13:18

Yasmin Brunet e seu pai Armando Fernandez
Yasmin Brunet e seu pai Armando Fernandez Crédito: Reprodução/ Instagram @armandofernandez3013
Que Yasmin Brunet, modelo e participante do reality show BBB 24, é filha de Luiza Brunet, todo mundo sabe. Mas quem é o pai da modelo? Armando Fernandez, empresário argentino, foi casado com Luiza de 1985 a 2008, e é pai de Yasmin e de Antônio. Ele ganhou repercussão nesta segunda-feira, 15, após vir a público para defender a filha nas redes sociais.
O empresário foi casado com Luiza Brunet durante 24 anos, era ele quem tomava conta da parte financeira da atriz, e fundou o Luiza Brunet Publicidades. O casal teve Yasmin em 1988 e Antônio em 1997.
Luiza, em entrevista à revista Caras, em 2007, comentou sobre o possível fim de seu relacionamento com Armando: “Depois de tantos anos, a relação acaba caindo na rotina e eu queria um glamour maior, um pouco mais de pimenta... Aí eu começo a pensar se nós ainda conseguiremos melhorar isso ou se não seria o momento de ‘abrir’ de vez. Acho que é possível a paixão voltar a uma relação desgastada, mas é preciso ter um afastamento físico. Só com o distanciamento pode- se fazer uma avaliação para saber se vale a pena uma reconciliação ou não”. O casal se separou em 2008.
Armando é ativista no projeto Sem Fome, que acolhe e distribui alimentos e subsídios para a população carente do Rio de Janeiro. O argentino de 73 anos vende artes e antiguidades, mora atualmente no Rio de Janeiro e é o responsável pela carreira da filha.

PAI PROTETOR

Muito reservado nas redes, Armando saiu em defesa da filha Yasmin no Instagram na última segunda-feira, 15, após comentários do cantor Rodriguinho no BBB sobre sua aparência.
O pagodeiro comentou durante o programa que o físico de Yasmin “já foi melhor”. O pai dela escreveu: “Não há necessidade de mostrar a beleza aos cegos, nem dizer verdades aos surdos. Apenas não minta para quem te escuta e não decepcione o olho que te vê. As palavras podem nos conquistar por um tempo, mas as atitudes podem nos ganhar ou perder para sempre“.

Veja Também

BBB24: Rodriguinho cria apelido para Yasmin Brunet e modelo fica constrangida

Luiza Brunet critica falas de brothers sobre corpo de Yasmin: "Agressão"

BBB 24: Brothers fazem novos comentários sobre corpo de Yasmin Brunet e são criticados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Bbb24 Yasmin Brunet big Brother Brasil Luiza Brunet Armando Fernandez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados