Novo filme

Taylor Swift anuncia filme sobre seu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15:02

Taylor Swift anuncia filme sobre seu novo álbum Crédito: Reprodução/Instagram/@taylorswift

Taylor Swift vai lançar um filme sobre seu novo álbum, "The Life of a Showgirl".

A cantora divulgou a novidade nesta sexta-feira (19). Chamado "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", o filme tem a duração de 89 minutos e vai servir como uma "festa de lançamento" do novo disco.

Uma das novidades do filme é a estreia de um clipe inédito. A faixa "The Fate of Ophelia", que faz parte do novo disco de Taylor, será exibida nos cinemas para os fãs.

Nas redes sociais, ela deu mais detalhes sobre o filme. Além do clipe, vão ter imagens "nunca antes vistas"de como ela fez a música. "[Você vai assistir] explicações corte a corte sobre as inspirações por trás da música e os novos lyric videos do meu álbum".

A exibição do filme será limitada. O filme de Taylor estaria nos cinemas entre os dias 3 e 5 de outubro. Ainda não há confirmações se a produção chegará nos cinemas brasileiros.

O novo álbum da cantora será lançado no dia 3 de outubro. Ao todo, ele conta com 12 faixas inéditas, além de uma colaboração com Sabrina Carpenter na faixa-título.

