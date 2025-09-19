Editorias do Site
Taylor Swift anuncia filme sobre seu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'

Uma das novidades do filme é a estreia de um clipe inédito. A faixa "The Fate of Ophelia", que faz parte do novo disco de Taylor, será exibida nos cinemas para os fãs

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15:02

Taylor Swift anuncia filme sobre seu novo álbum Crédito: Reprodução/Instagram/@taylorswift

Taylor Swift vai lançar um filme sobre seu novo álbum, "The Life of a Showgirl".

A cantora divulgou a novidade nesta sexta-feira (19). Chamado "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", o filme tem a duração de 89 minutos e vai servir como uma "festa de lançamento" do novo disco.

Uma das novidades do filme é a estreia de um clipe inédito. A faixa "The Fate of Ophelia", que faz parte do novo disco de Taylor, será exibida nos cinemas para os fãs.

Nas redes sociais, ela deu mais detalhes sobre o filme. Além do clipe, vão ter imagens "nunca antes vistas"de como ela fez a música. "[Você vai assistir] explicações corte a corte sobre as inspirações por trás da música e os novos lyric videos do meu álbum".

A exibição do filme será limitada. O filme de Taylor estaria nos cinemas entre os dias 3 e 5 de outubro. Ainda não há confirmações se a produção chegará nos cinemas brasileiros.

O novo álbum da cantora será lançado no dia 3 de outubro. Ao todo, ele conta com 12 faixas inéditas, além de uma colaboração com Sabrina Carpenter na faixa-título.

