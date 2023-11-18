Tati Quebra Barraco se declara ao marido em foto rara: 'Escolhi amar'

A funkeira Tati Quebra Barraco publicou fotos raras ao lado de seu marido, Fábio, que completou mais um ano de vida. Os registros são da festa de aniversário.
A cantora posou ao lado do amado e deu um beijão na boca do maridão. Tati aproveitou a ocasião para se declarar ao marido e exaltou a união feliz que os dois vivem há anos.
"Dia do meu boy. Feliz aniversário, obrigada por todos esses anos de matrimônio e companheirismo. Te amo. Desculpa Tati Quebra Barraco, mas a Tatiana escolheu amar", escreveu. Tati Quebra Barraco está com 44 anos e é mãe de três filhos. Ela também tem dois netos.