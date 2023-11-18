Tati Quebra Barraco se declara ao marido em foto rara: 'Escolhi amar'

Tati Quebra Barraco e Fábio: foto rara Crédito: Reprodução @tatiquebrabarraco

A funkeira Tati Quebra Barraco publicou fotos raras ao lado de seu marido, Fábio, que completou mais um ano de vida. Os registros são da festa de aniversário.

A cantora posou ao lado do amado e deu um beijão na boca do maridão. Tati aproveitou a ocasião para se declarar ao marido e exaltou a união feliz que os dois vivem há anos.