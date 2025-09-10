Editorias do Site
Redes Sociais

Tati Machado retorna ao Saia Justa ao vivo na próxima quarta-feira

Tati estava de licença após perder o bebê. Em julho ela retornou à Globo, onde cobre as folgas de Ana Maria Braga no Mais Você

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:43

A apresentadora Tati Machado
A apresentadora Tati Machado Crédito: Daniela Toviansky/Globo

O episódio de quarta-feira (10) do Saia Justa (GNT) marca o retorno de Tati Machado. A apresentadora se une a Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza no programa feminino.

Tati, de 34 anos, estava de licença após perder o bebê, há cerca de três meses. No final de julho, ela retornou à Globo, onde cobre as folgas de Ana Maria Braga no Mais Você.

Leia mais

Imagem - Apresentadora Tati Machado anuncia perda de bebê na reta final da gravidez

Apresentadora Tati Machado anuncia perda de bebê na reta final da gravidez

"Estou radiante em voltar ao Saia", disse Tati em comunicado enviado à imprensa. "É um espaço para sentar, trocar ideias e me sentir acolhida e agora, ao vivo, do jeitinho que eu adoro. Estava morrendo de saudades das minhas colegas Eliana, Bela Gil e Erika Januza e de toda a equipe maravilhosa e estou muito animada para essa troca especial com a Juliette."

No episódio da próxima quarta-feira (10), as apresentadoras vão compartilhar histórias pessoais de resiliência e conversar sobre períodos difíceis da vida, segundo o comunicado.

"É maravilhoso receber de volta a nossa querida Tati Machado no sofá do Saia Justa. Agora somos cinco saias -amigas, parceiras, unidas- prontas para compartilhar reflexões, risadas e acolhimento com quem nos acompanha e também entre nós mesmas", diz Eliana.

O programa também vai abordar outros dois temas: o amor dos pets e repetir roupa.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - No Fantástico, Tati Machado fala sobre vivências do luto após morte do filho

No Fantástico, Tati Machado fala sobre vivências do luto após morte do filho

Imagem - Sorrir não é esquecer, é lembrar, diz Tati Machado em primeira entrevista após perda de bebê

Sorrir não é esquecer, é lembrar, diz Tati Machado em primeira entrevista após perda de bebê

Imagem - Não tem sido fácil resgatar a felicidade, diz Tati Machado após perda do filho

Não tem sido fácil resgatar a felicidade, diz Tati Machado após perda do filho

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 10 dicas para escolher o sachê para o gato

10 dicas para escolher o sachê para o gato
Imagem - Stephanie Lii apresenta "Hello Adele Tribute" em Vitória; veja fotos

Stephanie Lii apresenta "Hello Adele Tribute" em Vitória; veja fotos
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/09/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/09/2025