Tati Machado retorna ao Saia Justa ao vivo na próxima quarta-feira

Tati estava de licença após perder o bebê. Em julho ela retornou à Globo, onde cobre as folgas de Ana Maria Braga no Mais Você

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:43

A apresentadora Tati Machado Crédito: Daniela Toviansky/Globo

O episódio de quarta-feira (10) do Saia Justa (GNT) marca o retorno de Tati Machado. A apresentadora se une a Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza no programa feminino.

Tati, de 34 anos, estava de licença após perder o bebê, há cerca de três meses. No final de julho, ela retornou à Globo, onde cobre as folgas de Ana Maria Braga no Mais Você.

"Estou radiante em voltar ao Saia", disse Tati em comunicado enviado à imprensa. "É um espaço para sentar, trocar ideias e me sentir acolhida e agora, ao vivo, do jeitinho que eu adoro. Estava morrendo de saudades das minhas colegas Eliana, Bela Gil e Erika Januza e de toda a equipe maravilhosa e estou muito animada para essa troca especial com a Juliette."

No episódio da próxima quarta-feira (10), as apresentadoras vão compartilhar histórias pessoais de resiliência e conversar sobre períodos difíceis da vida, segundo o comunicado.

"É maravilhoso receber de volta a nossa querida Tati Machado no sofá do Saia Justa. Agora somos cinco saias -amigas, parceiras, unidas- prontas para compartilhar reflexões, risadas e acolhimento com quem nos acompanha e também entre nós mesmas", diz Eliana.

O programa também vai abordar outros dois temas: o amor dos pets e repetir roupa.

