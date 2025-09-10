Reconciliação

Tatá Werneck sela a paz com Fiuk e Gkay em reencontro cheio de lágrimas

O último episódio da temporada do Lady Night deixou para os fãs um clima de reconciliação

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:03

Tatá Werneck recebeu Fiuk e Gkay em seu programa Crédito: Reprodução/ Gshow

O último episódio da temporada do Lady Night deixou para os fãs um clima de reconciliação. Tatá Werneck resolveu antigos atritos com Fiuk e Gkay em um quadro especial batizado de "Tatasos de Família", uma paródia ao clássico "Casos de Família".

Para reforçar a atmosfera de acerto de contas, ninguém menos que Márcia Goldschmidt e Christina Rocha assumiram o papel de mediadoras.

Tatá relembrou a tensão vivida com Fiuk durante a participação dele em 2021. "Foi muito corajoso da parte dele, porque era um momento muito delicado. Era a primeira vez que eu saía de casa depois da partida do Paulo [Gustavo]. Eu estava nervosa demais", contou a apresentadora, emocionada. Segundo ela, uma pergunta feita no programa acabou soando estranha e gerando mal-estar entre eles.

O cantor confirmou que se sentiu desconfortável na época, especialmente por ainda lidar com a pressão de ser filho de um artista famoso. "Não lembro de quase nada, estava muito fragilizado. Esse peso de carregar um sobrenome conhecido tem lados bons, mas também difíceis", admitiu Fiuk. Ele chegou a considerar deixar a gravação e se surpreendeu quando, antes mesmo da exibição, já haviam saído notas na imprensa relatando o desentendimento. "Não fui eu! Juro pela saúde da minha filha. Nunca soltaria nota alguma", garantiu Tatá.

Já a influenciadora Gkay abriu o coração sobre sua experiência em 2022. O que deveria ser um sonho acabou se transformando, segundo ela, em frustração. "A Tatá sempre foi minha ídola, minha maior referência. Mas quando foi ao ar, recebi um hate absurdo. Parei até de seguir a Tatá, porque fiquei com aquela sensação ruim, achando que tinha estragado tudo", desabafou.

O clima de reconciliação foi selado com risadas, lágrimas e até selinhos distribuídos pela apresentadora em Márcia, Christina e no próprio Fiuk. Gkay também participou da brincadeira, arrancando gargalhadas do público. "Hoje posso dizer que sou amiga de Fiuk e Gkay", declarou Tatá, encerrando a temporada em tom festivo.

