Morre Meire Morato, mãe de Lucas Morato e ex-esposa de Péricles

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:21
Meire Morato, mãe do cantor Lucas Morato, 32, e ex-esposa de Péricles, morreu nesta quarta-feira (10) aos 56 anos.
Morato estava internada em uma unidade de terapia intensiva desde o início do mês.
A família confirmou o falecimento, mas não revelou a causa da morte. O velório e o sepultamento acontecem ainda nesta quarta-feira (10), no Cemitério da Saudade, em Guarujá, no litoral de São Paulo.
Em nota publicada nas redes sociais, a equipe de Lucas Morato lamentou a perda.
É com imensa dor que comunicamos o falecimento de Dona Meire Morato, mãe de nosso querido Lucas Morato. Mulher de muita força, que lutou com coragem, agora merece descansar em paz. Neste momento de profunda tristeza, pedimos a todos os fãs, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento da família.Comunicado publicado pela equipe do cantor
Durante a internação, Lucas pediu orações e mensagens de apoio ao público. O cantor também cancelou os shows que faria entre os dias 5 e 7 de setembro para permanecer ao lado da mãe no hospital.
