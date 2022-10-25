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Tatá Werneck rebate críticas sobre roupa da filha em aniversário

A atriz usou seu perfil para compartilhar uma foto da família no aniversário da filha e disse que falaram mal das roupas escolhidas para o evento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 15:17

Tatá Werneck rebate críticas sobre roupa da filha Clara Maria
Tatá Werneck rebate críticas sobre roupa da filha Clara Maria Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A atriz e comediante Tatá Werneck postou um tweet no qual desabafa sobre as críticas que recebeu sobre os "looks" escolhidos para o aniversário de três anos da sua filha, Clara Maria. Segundo Tatá, internautas criticaram tanto da roupa dela e do marido quanto da aniversariante.
Em resposta a um seguidor no Twitter, que falou sobre a tristeza em ver "crianças adultizadas", Tatá disse: "mas já tão falando mal de nossas roupas. Caca estava se divertindo demais! A gente também! Criança tem que brincar. Eu fiquei descalça em menos de 15 minutos e (levei) um tombo", escreveu.
Tatá Werneck também respondeu a uma seguidora que disse que o tweet direcionado a ela não era uma crítica, mas sim um elogio. No entanto, a artista disse que sabia que aquele era um elogio, mas que internautas em outras páginas estavam falando mal.
No perfil que mantém no Instagram, Tatá compartilhou outros momentos do aniversário da filha ao lado do marido, o também ator Rafael Vitti, dos familiares e amigos e ressaltou que havia um laboratório para realizar os testes de covid-19 nos convidados.

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