Tatá Werneck rebate críticas sobre roupa da filha em aniversário

Tatá Werneck rebate críticas sobre roupa da filha Clara Maria Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz e comediante Tatá Werneck postou um tweet no qual desabafa sobre as críticas que recebeu sobre os "looks" escolhidos para o aniversário de três anos da sua filha, Clara Maria. Segundo Tatá, internautas criticaram tanto da roupa dela e do marido quanto da aniversariante.

Em resposta a um seguidor no Twitter, que falou sobre a tristeza em ver "crianças adultizadas", Tatá disse: "mas já tão falando mal de nossas roupas. Caca estava se divertindo demais! A gente também! Criança tem que brincar. Eu fiquei descalça em menos de 15 minutos e (levei) um tombo", escreveu.

Tatá Werneck também respondeu a uma seguidora que disse que o tweet direcionado a ela não era uma crítica, mas sim um elogio. No entanto, a artista disse que sabia que aquele era um elogio, mas que internautas em outras páginas estavam falando mal.

Mas já tão falando mal de nossas roupas Hahaha caca se divertindo demais! A gente tb! Criança tem que brincar. Eu fiquei descalça em menos de 15 min e um tombo rs https://t.co/evRhcUgzxb — Tata werneck (@Tatawerneck) October 24, 2022