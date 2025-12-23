Famosos

Tata Estaniecki confirma reconciliação com Júlio Cocielo

Após dois meses de sepração, os influenciadores estão juntos novamente

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:01

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki revelam sexo do segundo bebê Crédito: Instagram/@tata

Tatá Estaniecki confirmou a reconciliação com Julio Cocielo após dois meses de separação. Os influenciadores anunciaram o término em outubro, mas já haviam sido vistos juntos novamente em novembro.

A confirmação ocorreu durante um episódio ao vivo do PodDelas, podcast comandado por Tatá. Na ocasião, a vidente Márcia Sensitiva perguntou à apresentadora como estava a relação com o marido, e ela respondeu, de forma envergonhada: "Está ótimo".

Em seguida, a influenciadora comentou como se sentiu durante a pausa no relacionamento. "Acho que tudo o que acontece na vida tem um porquê. Graças a Deus, consigo ver o lado positivo das coisas, senão a gente surta se ficar olhando só para o lado negativo", afirmou.

Eu acho que realmente precisava de algo brusco para que houvesse mudança, dos dois lados Tatá Estanieck Influencer

Márcia Sensitiva contou que previa a reconciliação do casal, mas achou que fosse demorar mais tempo. A vidente disse que fez sua parte, com muitas orações à união dos dois.

Tatá e Cocielo começaram a namorar em 2017 e se casaram em 2018. Eles são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2. Após o anúncio da separação, os dois já haviam sido vistos juntos e trocando beijos no aniversário da influenciadora.

