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Roupa íntima

Taís Araújo defende o uso de calcinha bege

Atriz da Globo contou que usa a peça íntima todos os dias e logo questionou: "Qual o problema?"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 11:58

Taís Araujo será protagonista do remake da novela 'Vale Tudo'
Atriz Taís Araujo Crédito: Reprodução/Instagram/Gilberto Dutra
Taís Araújo, protagonista do remake de "Vale Tudo", que estreia em março na Globo, defendeu o uso de calcinha bege em um vídeo bem-humorado publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (27). Ela contou que usa a peça íntima todos os dias e logo questionou: "Por que as pessoas odeiam calcinha bege? Qual o problema?"
A atriz, 46, desabafou depois de descobrir que sua loja preferida de roupas íntimas vai parar de fabricar o modelo. "A loja onde eu compro falou assim: 'Vamos parar de fabricar as calcinhas beges'. Aí eu falei: 'Cara, eu só uso essas calcinhas todo dia, vou comprar todas do estoque que tem para eu não ficar desassistida de calcinha na vida.'"

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No vídeo, Taís explicou que usa um modelo que, além de ser bege, é de cintura alta e se parece com um short: "E aí eu posso usar roupa justa, posso usar tudo, que ela não marca. Estou protegidinha," destacou.
A atriz ainda afirmou que sua escolha de calcinha não influencia em nada no relacionamento com o marido, Lázaro Ramos: "Amor, são quase 20 anos, se o cara me largar por causa de uma calcinha bege, f***. Não é a calcinha que vai determinar se o cara vai ficar comigo ou não, gente."
Por fim, Taís disse que era do time "calcinha bege e grande" e não demorou muito para que outras famosas comentassem na postagem. "Eu também uso," disse a atriz Paolla Oliveira. "Eu sou super do seu time," afirmou a apresentadora Rita Batista. "São as melhores," destacou Cacau Protásio, e Maria Rita opinou: "Quem não usa calcinha bege -e grande- está vivendo errado!!!!"

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