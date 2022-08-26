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Sylvester Stallone nega que cachorro seja motivo de divórcio com Jennifer Flavin

Ator e ex-modelo estão se separando após 25 anos de casamento. "Apenas estávamos em direções diferentes", disse Sylvester
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 08:03

Sylvester Stallone desmentiu os boatos de que seu rottweiler teria sido o motivo da separação de Jennifer Flavin
Sylvester Stallone desmentiu os boatos de que seu rottweiler teria sido o motivo da separação de Jennifer Flavin Crédito: Instagram/@officialslystallone/@jenniferflavinstallone
O ator Sylvester Stallone desmentiu que o seu cachorro, o rottweiler Dwight, tenha sido o motivo do divórcio com a ex-modelo Jennifer Flavin. Fontes haviam afirmado ao site norte-americano TMZ que Stallone queria adotar o cão para proteção, enquanto Jennifer teria discordado da ideia. A ocasião teria desembocado em uma discussão e, depois, no pedido de separação.
Ao site, porém, o ator negou a história. "Nós não terminamos o relacionamento por uma discussão trivial. Nós apenas estávamos em direções diferentes", ressaltou.
Segundo ele, os únicos problemas que envolviam o cachorro seriam as constantes viagens feitas pelos dois. Sylvester estava sempre ausente por conta de gravações.
O ator ainda comentou que possui um "respeito imenso" por Jennifer. "Eu sempre vou amá-la. Ela é uma mulher incrível. Ela é o ser humano mais legal que eu já conheci", disse.
Sylvester tinha uma tatuagem no braço com o rosto da ex-mulher, mas escolheu cobrir com o rosto do rottweiler. Sobre isso, ele afirmou que possui a tatuagem há 14 anos e, quando foi retocá-la, o desenho não saiu do jeito que esperava.
O artista, então, optou por incluir o cachorro "sem más intenções" e contou ainda possuir uma tatuagem de Jennifer nas costas. Ele e a mulher anunciaram o divórcio após 25 anos de casamento.

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