Kelly Clarkson pagará R$ 6,5 mi e pensão alimentícia ao ex após divórcio

A cantora Kelly Clarkson pagará uma indenização de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,5 mi), além de pensão alimentícia ao ex Crédito: Reprodução/Instagram @kellyclarkson

A cantora Kelly Clarkson, 39, e seu ex-marido, Brandon Blackstock, 45, finalmente encerraram o processo de divórcio. Pelo acordo estabelecido, ela pagará a ele uma indenização de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,5 mi), além de pensão alimentícia.

O casal, que estava junto desde 2013, iniciou o processo de divórcio em julho do ano passado e já tinha tido, inclusive, o status de divorciados acatado pela Justiça. Agora, no entanto, foi encerrado o acordo sobre guarda dos filhos e divisão de bens.

Segundo a revista People, foi determinado que a cantora faça o pagamento de um montante de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,5 mi) na forma de indenização ao ex, além de uma pensão mensal de US$ 115 mil (R$ 575 mil) para ele até 31 de janeiro de 2024.

Já em relação aos filhos do casal, de 7 e 5 anos, Clarkson e Blackstock concordaram em dividir a custódia, e a cantora pagará mensalmente uma pensão alimentícia de US$ 45.601 (R$ 228 mil). O casal foi procurado pela People, mas não respondeu.

As duas propriedades do casal em Montana, nos Estados Unidos, ficarão com Clarkson, e Blackstock pagará US$ 2.000 (R$ 10 mil) por mês à ex enquanto ficar morando no rancho, que agora será apenas dela.

A divisão de bens inclui ainda os animais de estimação da família, que ficarão com a cantora, assim como três carros e um simulador de voo, enquanto Blackstock ficará com gados e cavalos, dois carros, um simulador de golfe e um par de relógios Patek Philippe.