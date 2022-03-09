Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kelly Clarkson pagará R$ 6,5 mi e pensão alimentícia ao ex após divórcio

Casal já estava em processo de separação desde julho do ano passado. Pelo acordo estabelecido, ela pagará a ele uma indenização de US$ 1,3 milhão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2022 às 13:17

A cantora Kelly Clarkson quer mudar nome famoso para Kelly Brianne
A cantora Kelly Clarkson pagará uma indenização de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,5 mi), além de pensão alimentícia ao ex Crédito: Reprodução/Instagram @kellyclarkson
A cantora Kelly Clarkson, 39, e seu ex-marido, Brandon Blackstock, 45, finalmente encerraram o processo de divórcio. Pelo acordo estabelecido, ela pagará a ele uma indenização de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,5 mi), além de pensão alimentícia.
O casal, que estava junto desde 2013, iniciou o processo de divórcio em julho do ano passado e já tinha tido, inclusive, o status de divorciados acatado pela Justiça. Agora, no entanto, foi encerrado o acordo sobre guarda dos filhos e divisão de bens.
Segundo a revista People, foi determinado que a cantora faça o pagamento de um montante de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,5 mi) na forma de indenização ao ex, além de uma pensão mensal de US$ 115 mil (R$ 575 mil) para ele até 31 de janeiro de 2024.
Já em relação aos filhos do casal, de 7 e 5 anos, Clarkson e Blackstock concordaram em dividir a custódia, e a cantora pagará mensalmente uma pensão alimentícia de US$ 45.601 (R$ 228 mil). O casal foi procurado pela People, mas não respondeu.
As duas propriedades do casal em Montana, nos Estados Unidos, ficarão com Clarkson, e Blackstock pagará US$ 2.000 (R$ 10 mil) por mês à ex enquanto ficar morando no rancho, que agora será apenas dela.
A divisão de bens inclui ainda os animais de estimação da família, que ficarão com a cantora, assim como três carros e um simulador de voo, enquanto Blackstock ficará com gados e cavalos, dois carros, um simulador de golfe e um par de relógios Patek Philippe.
No ano passado, após iniciar o processo de divórcio, uma fonte próxima a Clarkson afirmou à People que "ela está indo muito bem e olhando para frente, gostando do fato de ter os filhos na maior parte do tempo e aproveitando esse tempo com eles".

Veja Também

Rock in Rio terá Rita Ora e homenagem a Elza Soares em show com Alcione e Gaby Amarantos

"BBB 22": Leo Picon elogia Jade após eliminação: 'Só me deu orgulho'

Juliette se emociona ao lembrar diagnóstico de aneurisma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados